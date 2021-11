Se quel buon samaritano non fosse passato per caso da quelle parti, gli animali di Courtney e Tony sarebbero morti nell'incendio

A chiunque è capitato almeno una volta nella vita di assistere ad una scena di pericolo probabile per qualcuno e qualcosa. Anche se la cosa non ci riguarda personalmente, la cosa giusta da fare sarebbe quella di intervenire e fare del proprio meglio per risolvere il problema. Questo è proprio ciò che ha fatto un buon samaritano che si è accorto di una casa in fiamme e non è rimasto indifferente.

La vicenda è capitata nella città di Scotts Valley, in California, ma ha rapidamente catturato l’attenzione dei media locali e di quelli internazionali. Questo è un messaggio di umanità che merita decisamente di essere raccontato.

Courtney Polito e suo marito Tony erano fuori città per una vacanza, quando all’interno dell’abitazione è scoppiato un incendio. L’unico che si è accorto di ciò c he stava succedendo, è stato un ragazzo che passava da quelle party durante la sua sessione giornaliera di jogging.

Invece che rimanere indifferente, il buon samaritano ha deciso di fermarsi e suonare al campanello di quella casa.

I proprietari come detto non erano a casa, ma grazie al loro citofono intelligente sono riusciti a mettersi in contatto con quel ragazzo e capire ciò che stava succedendo.

La loro preoccupazione era sì per la casa, ma soprattutto per i loro animali domestici che erano da soli all’interno.

Il buon samaritano salva gli animali domestici

Oltre ad avvertire i proprietari di casa, quel ragazzo gentile ha chiamato subito i Vigili del Fuoco. Tuttavia, non c’era abbastanza tempo per aspettarli. Qualcuno doveva mettere in salvo i poveri animaletti chiusi all’interno.

Colpiti dalla serietà e dalla gentilezza di quel buon samaritano, Tony e sua moglie gli hanno dato il codice di sicurezza e lo hanno fatto entrare in casa.

In pochi istanti il ragazzo è entrato, prelevato i due cagnolini, il gatto e il coniglietto di famiglia e poi è uscito fuori portandoli in salvo.

Successivamente i Vigili del Fuoco sono giunti sul posto e hanno spento l’incendio salvando parte della casa. Ma hanno spiegato che se il ragazzo non fosse entrato, gli amici pelosi non sarebbero sopravvissuti.

Siamo così felici di raccontare storie come questa. Se vi è piaciuta, condividetela con i vostri amici