Burger e Tasha sono due dolci cagnolini che purtroppo hanno vissuto un’esperienza drammatica. Sono stati abbandonati in un parco e per chiedere aiuto si sono anche allontanati l’uno dall’altra. Per fortuna delle persone dal cuore enorme, sono riuscite a farli rincontrare e a salvarli.

L’abbandono degli animali è un fenomeno molto diffusao e riuscire a combatterlo sembra essere davvero un lavoro impossibile.

Tutto è iniziato in una sera come le altre per una coppia che vive in Ucraina. Erano andati al parco per portare il loro cucciolo a fare una passeggiata e per fare i suoi bisogni.

Anche la mattina dello stesso giorno erano andati in quel posto, ma non avevano notato nulla di insolito. Il dramma di questo persone è avvenuto la sera, quando stavano per rientrare nella loro abitazione.

Dopo una lunga passeggiata, la coppia ha ripreso la strada per la casa. Tuttavia, mentre stavano camminando un cagnolino bianco e nero ha provato ad attirare la loro attenzione. In realtà il piccolino ci aveva provato con molte persone, ma nessuno si era fermato per aiutarlo.

La sua fortuna è stata proprio incontrare questi due ragazzi. Questo perché sono dei volontari in un rifugio locale e sin da subito si sono messi a lavoro per cercare di aiutarlo.

Il salvataggio di Burger e Tasha

Non lo hanno lasciato solo e gli sono rimasti sempre vicino. Inoltre, è proprio mentre erano in attesa dei loro amici che hanno fatto l’incredibile scoperta.

L’agente che sorveglia il parco ha trovato una cucciola che vagava da sola. Per questo si è subito fatto avanti per aiutarla ed ha chiamato i ragazzi di Love Furry and Friends.

È proprio a questo punto che è venuta fuori la verità. Burger e Tasha sono fratelli e con la speranza di chiedere aiuto, si sono separati e non si sono più rivisti. Per fortuna queste persone dal cuore enorme, sono riuscite a farli tornare insieme. Ora sono in attesa di una famiglia per sempre.