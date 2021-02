Burt, il cane portato via dalle grinfie di qualcuno che voleva approfittarsi di lui

Burt è un cane di razza corso, con un passato non facile da dimenticare, salvato da tre meravigliose donne, che lo hanno portato via dalle grinfie di coloro che volevano trasformarlo in un “bancomat“. Non è stato facile, ma oggi questo cagnolone sta bene ed ha riacquistato peso.

Al momento del salvataggio, era malnutrito e pesava a malapena 20 chilogrammi. Tutto è iniziato quando un giorno, una meravigliosa volontaria di nome Giovanna, ha ricevuto le foto del cane, inviatagli dalla sua amica Lara. Un cane scheletrico aveva bisogno del loro aiuto.

La donna ha raccontato che, inizialmente, era titubante, ma poi ha capito che se non sarebbero intervenute, Burt sarebbe diventato un bancomat per coloro che usano gli animali per speculare. Persone che non sanno nemmeno cosa sia il rispetto e l’amore per queste povere anime innocenti.

Così, Lara, Giovanna e una terza volontaria di nome Rita, si sono mobilitate per salvare il cane corso.

Il piano per salvare Burt

Il piano per il salvataggio è stato messo in atto in modo silenzioso, ma allo stesso tempo veloce.

Lara si è occupata delle sue cure, io del trasporto in sicurezza. Eh sì, l’ho dovuto far scendere prima dalla staffetta perché sapevo che qualcuno si era già informato su dove era diretto e quando sarebbe arrivato.

Alla fine, sono riuscite a portare Burt in un luogo segreto e lontano. Oggi pesa ben 54 kg, è stato curato ed ha conosciuto l’amore vero. Ci sono voluti sacrifici, anche economici, ma grazie alla forza, la determinazione e i sorrisi, tre meravigliose donne hanno regalato a quel povero cane scheletrico, una seconda possibilità di vita.

Oggi Burt cerca casa e non vede l’ora di mostrare alla sua nuova famiglia, la sua personalità dolce e amorevole. Va d’accordo con tutti, anche con gli altri amici a quattro zampe.