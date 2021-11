Oggi abbiamo deciso di parlarvi di una clip che è stata resa pubblica sul web solo pochi giorni fa e che è diventata presto virale. I protagonisti sono Buster e il suo fratellino a quattro zampe, che entrano nel panico quando vedono il loro amico umano dondolare sul lago.

CREDIT: YOUTUBE

Questa vicenda per noi è l’ennesima dimostrazione dell’amore che un animale può provare per un essere umano. È qualcosa di unico e speciale.

Infatti in molti hanno commentato l’accaduto, sottolineando che è proprio vero che i cuccioli sono i migliori amici di un uomo. L’episodio è diventato in fretta virale sul web.

Un signore chiamato John Dunaway ha deciso di adottare questi due cuccioli da un rifugio locale. Avevano un triste passato alle spalle e l’uomo, insieme alla moglie, ha fatto il possibile per riuscire ad aiutarli.

CREDIT: YOUTUBE

Buster per fortuna è riuscito a dimenticare i traumi che ha vissuto ed anche il suo fratellino a quattro zampe ora è tornato a stare bene. I due cani, infatti, con il passare del tempo hanno instaurato un legame speciale con il loro amico umano.

Sono diventati inseparabili. John dice che li lascia anche dormire nel suo letto, poiché gli dispiace lasciarli in un’altra stanza durante la notte. Tutti sono felici nel vedere il loro rapporto.

La clip virale di Buster e del suo fratellino a quattro zampe

CREDIT: YOUTUBE

Il signore solo pochi giorni fa ha deciso di fare un’altalena sul lago che è vicino la sua abitazione. Tuttavia, non credeva che i suoi cani si preoccupassero e si gettassero anche in acqua per salvarlo.

Nella clip si può vedere l’uomo che è attaccato a quella corda e sta dondolando sul lago. I suoi cuccioli sono al suo fianco, ma non riescono a smettere di abbaiare, poiché credono che sia in pericolo. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Alla fine, il piccolo Buster, quando vede che il suo amico umano si tuffa in acqua, decide di seguilo. Non aveva capito che quello per l’uomo era un semplice gioco. John è rimasto a bocca aperta dal loro comportamento, ma è felice, poiché per lui è l’ennesima dimostrazione del legame speciale che ha con i suoi piccoli.