Da pochi giorni sul web è stata resa pubblica una clip che è diventata virale. Il protagonista è un bambino che imita il suo amato cane, che cerca di prendere i biscotti. Vederli insieme è davvero bellissimo ed infatti, tante persone sono rimaste stupite dal loro rapporto meraviglioso.

CREDIT: YOUTUBE

Far crescere un bimbo con l’amore di un amico a quattro zampe, può aiutarlo ad essere più sicuro di se stesso. Inoltre, possono farsi compagnia a vicenda.

In tanti sui social pubblicano delle clip in cui si vedono i bambini e i cani che giocano e si divertono insieme. Solitamente diventano sempre virali, poiché vederli è davvero bellissimo.

In questo video la mamma umana ha voluto pubblicare sul suo canale Youtube le immagini del suo piccolo e del suo cagnolino, mentre stanno giocando. Tuttavia, non si tratta un gioco normale, bensì di un’imitazione.

CREDIT: YOUTUBE

La donna ha dato dei biscotti al cucciolo. Non appena l’animale l’ha vista prendere la bustina, si è alzato sulle due zampe e non è più riuscito a trattenersi.

È proprio a quel punto che il bambino ha avuto una reazione insolita. La mamma infatti non ha potuto far a meno di riprendere l’accaduto.

Il video del bambino che imita il suo cane

CREDIT: YOUTUBE

Il piccolo appena ha visto il suo amico a quattro zampe camminare per la sala da pranzo, ha iniziato a ridere. Era divertito nel vederlo, ma soprattutto era strano per lui vederlo camminare.

È proprio a quel punto che ha deciso di imitarlo e di sorridere nello stesso tempo. La mamma non ha potuto far a meno di riprendere la scena, perché per lei era davvero divertente! Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip ha avuto tanto successo sul web e in tanti sono scoppiati a ridere. Vedere i due giocare insieme e divertirsi è davvero bellissimo!