Busto Arsizio, ragazza aggredita dal suo cane nel giardino della sua abitazione Busto Arsizio, ragazza aggredita da suo cane: ha riportato ferite al collo e alla testa

Un evento drammatico è avvenuto nella notte tra sabato 30 e domenica 31 maggio. Una ragazza di ventisette anni, è stata aggredita dal suo cane, mentre era nel giardino della sua abitazione. Gli inquirenti intervenuti, stanno cercando di capire il motivo di quella reazione così aggressiva. Le sue condizioni però, non sono affatto gravi.

Una vicenda terribile, che ha sconvolto migliaia di persone, ma soprattutto la famiglia della giovane, che non si aspettava affatto di vivere un dramma simile.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, il fatto è avvenuto in via Capriolo, a Busto Arsizio, in provincia di Varese.

La ragazza è stata aggredita dal suo cane quindici minuti prima di mezzanotte ed in un primo momento si pensava che la sua situazione era molto più grave, visto che era stata ferita al collo e alla testa.

Sul posto è stato chiesto l’intervento urgente dell’ambulanza, che è arrivata all’abitazione tempestivamente ed ha trasportato la giovane in ospedale, in codice verde.

Secondo le informazioni emerse nelle ultime ore, le ferite che ha riportato sono molto superficiali ed infatti, non è in pericolo di vita. In un primo momento, si pensava che la vicenda fosse molto più grave, ma in realtà, la giovane si rimetterà in poche settimane.

Per ricostruire la dinamica e soprattutto per capire il motivo di questa aggressione, è stato chiesto l’intervento della polizia, che ora sta lavorando per capire meglio tutta la situazione.

Poche settimane fa, è avvenuta una vicenda molto simile, in cui purtroppo la vittima era una bimba di nove anni, che era in piazza con i suoi genitori. Il fatto è avvenuto a Grotte, in provincia di Agrigento ed in base alle informazioni che sono venute fuori, la bambina era con la sua bici, quando all’improvviso il cane, che era seduto, ha iniziato a rincorrerla e l’ha azzannata. La ferita che ha riportato è superficiale e si riprenderà presto.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda terribile.