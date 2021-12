Solo poche settimane fa è avvenuto un episodio che ha dell’incredibile. Un cane chiamato Butter ha salvato la famiglia che lo ha accolto nella sua proprietà da un incendio ed inoltre, ha potuto anche riabbracciare i suoi veri amici umani. Per fortuna, è arrivato il lieto fine che tutti speravano.

Una storia che è diventata presto virale sui social, in tanti sono rimasti a bocca aperta da ciò che ha fatto questo cucciolo. Non è una cosa che si può vedere tutti i giorni.

Il piccolo Butter ad un certo punto della sua vita, è stato trovato a vivere come randagio dalla famiglia Golloway. Si era rifugiato nel loro quartiere e il figlio della coppia, sin da subito, gli ha portato qualcosa da mangiare.

Da quel momento il piccolo aveva trovato un posto sicuro in cui poter vivere, che era proprio il giardino di quelle persone. Si sentiva protetto e loro facevano il possibile per donargli l’amore che tanto desiderava.

Una sera però, è avvenuto l’impensabile. La donna ha dato al cane una lampada per riscaldarsi. Quest’ultima non funzionava bene, per questo intorno alle 2 di notte, ha presto fuoco.

Le fiamme si stavano allargando velocemente e stavano anche per arrivare alla casa. Il piccolo Butter sin da subito ha capito che doveva fare qualcosa in fretta, per avvisare la famiglia. Così ha iniziato a correre e abbaiare per tutto il giardino.

La famiglia scopre dell’incendio grazie a Butter

Grazie alla confusione, quelle persone si sono alzate in fretta e sono riuscite a recuperare minuti preziosi, prima che avvenisse qualcosa di drammatico. Il figlio della coppia è riuscito a spegnere le fiamme grazie alla fontana che era in giardino.

Anche i vigili del fuoco che sono intervenuti sono rimasti a bocca aperta da ciò che ha fatto questo cucciolo. Infatti hanno scattato una foto e l’hanno pubblicata sui social, volevano raccontare a tutti il suo gesto eroico. Ecco il video di ciò che è accaduti di seguito:

Ovviamente lo scatto è diventato presto virale e, in pochi giorni, è venuta fuori la verità su questo piccolo. Una coppia ha informato la famiglia che quello era il loro cane scomparso, che si chiamata Cooper. Grazie a questo episodio, si sono anche potuti riunire di nuovo.