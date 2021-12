Tutti sanno quanto sia importante la presenza di un cagnolino in casa e nelle nostre vite. Loro sono pronti a tutto pur di proteggerci quando qualcosa non va. Più di chiunque, ne sa qualcosa la famiglia Newsom di Wylie. Quando un malintenzionato è entrato in casa loro di notte, il cagnolino Marley lo ha attaccato, morso e scacciato via. Un vero eroe che merita di essere ringraziato a vita.

Oltre a coccole, divertimento e grattacapi, i nostri amici a quattro zampe sono assolutamente in grado di darci la protezione che ci serve. Quando una famiglia di un cucciolo è in pericolo per un qualsiasi motivo, loro non si tirano indietro mai. Sono sempre pronti ad intervenire pur di mettere in salvo le sue persone preferite.

Marley, un meraviglioso cucciolo di 8 anni, vive con la famiglia Newsom ormai da tanti anni e a casa con loro si sente protetto e amato. Per questo motivo, quando una notte qualsiasi ha sentito dei rumori provenire dalla cucina, è andato in escandescenza.

Un malintenzionato si era introdotto nell’appartamento, passando per la porta sul retro della cucina che Taylor, il padre di famiglia, aveva erroneamente lasciato aperta.

La lotta di Marley con il ladro

Il cucciolo non aveva mai visto prima quell’uomo e aveva capito immediatamente le sue brutte intenzioni. Quindi non ci ha pensato su e si è scagliato su di lui con molta ferocia.

Taylor e sua moglie hanno sentito il trambusto e sono subito corsi in cucina, dove hanno acceso la luce e hanno visto il ladro che maneggiava un grosso coltello.

Alla vista dei proprietari di casa, il malintenzionato ha pugnalato prima Taylor ad un braccio e poi anche il povero Marley. Dopodiché si è dileguato nel nulla nel buio della notte.

La Polizia, prontamente contattata dalla famiglia Newsom, ha rintracciato ben presto il ladro e lo ha arrestato. Il suo nome è Thong Quoc Pham, ha 53 anni e ora dovrà rispondere di diversi reati, tra cui rapina a mano armata, aggressione e maltrattamento nei confronti di animali.

Sia Taylor che Marley si sono ripresi ed ora stanno bene. Anche i bambini e la moglie di Taylor sono sani e salvi. E se questo è stato possibile, il merito è solo di questo cagnolino eroe, che non si è tirato indietro davanti ad un rischio enorme, pur di salvare la sua famiglia.