Questa è la splendida storia del salvataggio del corvo Cabbar e della splendida amicizia nata in seguito tra il pennuto ed il suo salvatore. Ismail Atmaca, quando ha salvato la vita all’uccello, pensava che in quel momento stava facendo solo una buona azione. Non poteva immaginare che un giorno, quella creatura gentile, avrebbe cercato di sdebitarsi con lui in una maniera così sorprendente.

La vicenda risale a qualche tempo fa e inevitabilmente ha conquistato l’attenzione di migliaia di utenti del web da ogni parte del mondo. Leggendo il racconto vi renderete conto del perché.

Un uomo di nome Ismail Atmaca, che di mestiere fa l’assistente in una moschea in Turchia, un giorno stava svolgendo il suo regolare turno di lavoro all’interno del suo gabbiotto all’ingresso della struttura.

Improvvisamente, la sua attenzione è stata attirata da un rumore sospetto a poche decine di metri dalla sua postazione.

Ho sentito un tonfo molto strano e poi dei versi che non conoscevo. Così mi sono voltato e ho visto che da uno degli alberi presenti nel giardino di fronte, era caduto qualcosa. Un qualcosa che si muoveva e pareva essere in difficoltà.

Ismail ha lasciato per un attimo il suo posto e ha raggiunto l’albero. Giunto sul punto preciso, si è accorto che era un povero corvo che era caduto dall’albero e che non riusciva nemmeno a volare per quanto fosse ancora piccolo.

Ismail cura Cabbar e lui ricambia

L’uomo, intenerito da quella scena, ha preso il piccolo corvo e lo ha portato nella sua cabina. Lo ha accarezzato e nutrito per tutto il giorno e poi lo ha anche portato a casa la sera.

Il giorno successivo lo ha portato di nuovo a lavoro con se ed ha continuato a prendersi cura di lui. Pian piano il piccolo Cabbar è guarito ed è cresciuto, fino al momento in cui è stato abbastanza forte per tornare nella sua natura.

Ma ormai il cucciolo si era così abituato alla presenza del suo amico Ismail, che ha deciso di restare con lui. Non solo, ha imparato anche a dargli una mano a svolgere il suo lavoro.

All’inizio amava semplicemente giocare con le monete, poi ha iniziato a prenderle dalle mani dei clienti e consegnarle ad Ismail.

Le foto e i video dell’amicizia tra Ismail e Cabbar hanno fatto il giro del mondo. Se vi è piaciuta la storia, condividetela con i vostri amici.