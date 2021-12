Se solo provaste ad immaginare che cosa significhi non conoscere il calore di un abbraccio, la dolcezza di un bacio e il tepore di una carezza, siamo sicuri che vi verrebbero i brividi. Questo è proprio quello che ha provato la cagnolina protagonista di questa storia. Lei viveva da sola in strada, lottando ogni giorno per sopravvivere, non sapendo minimamente come interagire con altri cani o con le persone.

Lei non aveva mai avuto nessuno che si occupasse di lei, che gli desse da mangiare o che la accarezzasse. Per lei il mondo era solo un posto ostile in cui sopravvivere era solo una questione di istinto.

Ma la vita è molto altro. La vita deve essere molto di più, soprattutto per una creaturina indifesa e dolce come lei.

Per fortuna, il destino di questa cucciola ha iniziato a prendere una piega diversa quando un passante l’ha notata e ha chiamato subito i volontari di un’associazione.

Tony Oliver della Contra Costa Animal Services ha raggiunto in pochi minuti il posto indicato ed ha potuto subito notare due cose. Le terribili condizioni fisiche in cui si trovava la cagnolina e il terrore che aleggiava nei suoi occhi. Non appena tentava di avvicinarsi, lei diventata ostile. Tuttavia, era troppo debole per fuggire via, quindi il volontario è riuscito a prenderla e caricarla in auto per portarla al rifugio.

La nuova vita della cagnolina

Dopo settimane in cui tutto il personale del rifugio si è occupato della cucciola, l’ha nutrita e coccolata per bene, i suoi occhi si sono illuminati per la prima volta. Ora non aveva più paura delle persone ed era lei che cercava i volontari per una carezza o un bacio.

Dopo che anche le sue condizioni di salute erano migliorate, i volontari l’hanno inserita nella lista delle adozioni e non è passato molto tempo prima che qualcuno di speciale si innamorasse di lei.

Una donna di nome Kate Thompson è andata a far visita al rifugio insieme a suo figlio di soli 2 anni. Quando il bimbo è arrivato davanti al box della cagnolina, lei ha iniziato a scodinzolare come non aveva mai fatto prima.

Quello è stato solo l’inizio di una storia di amicizia e amore che tutti ci auguriamo possa durare più tempo possibile.