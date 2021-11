I primi mesi della vita di Princess, una bellissima femmina di pitbull, non sono stati affatto facili. I suoi ex proprietari l’hanno per qualche motivo abbandonata e lei si è ritrovata a vivere in un rifugio in Florida. La cucciola si è così abituata bene a quel luogo, che sembrava quasi felice di trovarsi lì. Purtroppo, tutto è cambiato quando l’hanno trasferita in un nuovo rifugio nella Contea di Collier a poche centinaia di chilometri di distanza.

I volontari della Collier Domestic Animal Services avevano visto dei suoi video e avevano potuto apprezzare la sua vitalità e la sua voglia costante di correre e giocare con gli altri cani.

Dal momento in cui è arrivata nella nuova struttura, invece, pareva come se si fosse spenta. Inizialmente aveva giocato con alcuni giocattoli, ma poi si è sdraiata sotto il suo lettino e non si è più mossa da lì.

I volontari, a quel punto, hanno scritto un lungo post sui loro canali web:

La nostra preziosa Princess sta iniziando a mostrare segni di fine delle sue attività. La principessa preferisce nascondersi sotto il suo letto. Ho cercato di convincerla ad andarsene, ma come puoi vedere, si sta spegnendo. Non serve sottolineare quanto questa ragazza abbia bisogno di una casa tutta sua… Ha bisogno di qualcuno che le dia la pazienza di imparare che tutti gli umani non sono cattivi.

La nuova vita di Princess

Purtroppo, ad aggravare la situazione, si è aggiunto il suo stato di salute. Aveva dei problemi cardiaci e le cure costavano troppo per le possibilità del rifugio.

Fortunatamente, la sua storia ha commosso così tanto gli utenti di internet, che tutti hanno fatto una piccola donazione per aiutarla nei trattamenti. Dulcis in fundo, i volontari hanno ricevuto anche diverse richieste per adottare la cucciola.

Dopo averle valutate, quegli angeli hanno trovato una famiglia che sembrava proprio ideale a questo scopo.

Ora Princess vive nella sua nuova grande e confortevole casa. Si nasconde ancora sotto il letto o il tavolino, ma ricordando il suo carattere di prima, i volontari sono convinti che non ci vorrà molto prima che il suo animo gentile e vivace esca di nuovo fuori.