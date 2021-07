I vigili del fuoco hanno lavorato per diverse ore, per liberare la piccola Gertie, la cagnolina rimasta intrappolata nel muro di un’abitazione. Per fortuna grazie al loro impegno, la vicenda si è conclusa nel migliore dei modi e la sua famiglia umana ha potuto riabbracciarla dopo 5 giorni di agonia.

Un episodio che è diventato presto virale sul web e che ha mostrato ancora una volta l’importanza dei Vigili del Fuoco e del loro lavoro.

Gertie è una cucciola molto dolce che è stata adottata dai signori Connie e Lynn Herman, che vivono a Cincinnati. Loro si sono affezionati a lei sin da quando era molto piccola e desiderano solo vederla stare bene.

Tuttavia, con il passare del tempo i due amici umani, hanno scoperto che la cucciola ama fuggire e fare lunghe passeggiate. Ovviamente nel quartiere è molto conosciuta e tutti ogni volta, richiamano la famiglia per poterla riprendere.

Un giorno però, è accaduto qualcosa di davvero drammatico. La cagnolina è riuscita a fuggire dalla sua abitazione come suo solito, ma i suoi amici umani non hanno avuto sue notizie per diverse ore. Erano spaventati poiché credevano che le fosse accaduto qualcosa di molto brutto.

Le ore sono diventate giorni e, alla fine, una donna che vive in quella zona, ha iniziato a sentire alcuni strani rumori dalle pareti della sua abitazione. Nel giro di poco tempo purtroppo ha fatto la drammatica scoperta: la piccola Gertie era intrappolata nel muro.

Il salvataggio della piccola Gertie

I proprietari erano disperati perché credevano che non ce l’avrebbe fatta. Per fortuna, quando sono arrivati i pompieri della locale caserma, hanno preso in mano la situazione ed hanno salvato la cagnolina.

I vigili del fuoco hanno rotto il muro, proprio vicino a dove era arrivata la cucciola e subito dopo sono riusciti a prenderla in braccio. Le hanno salvato la vita. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che la cagnolina sia rimasta intrappolata dopo esser caduta dal tetto del garage. L vicenda ha avuto il lieto fine che tutti speravano e la sua famiglia ha potuto riabbracciarla in poco tempo.