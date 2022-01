Il mondo sa essere davvero crudele a volte, ma per fortuna esistono tanti angeli che, quando si trovano di fronte a qualcuno che ha bisogno di aiuto, non riuscirebbero mai a tirarsi indietro. Questa coppia di giovani fidanzati, per esempio, quando ha notato una cagnolina in difficoltà per strada, ha deciso che dovevano assolutamente aiutarla. La storia di questo salvataggio è diventata virale su Imgur.

Era domenica mattina e questa coppia di giovani fidanzati si stava preparando per uscire di casa per delle commissioni. Si trovavano sul balcone di casa loro, quando guardando verso la strada hanno visto una cucciola sola soletta sdraiata sul giardino.

All’inizio il ragazzo ha pensato che si trovasse lì insieme al suo proprietario, ma guardando in giro non si vedeva nessuno, quindi ha deciso di scendere a controllare.

Quando era abbastanza vicino ha visto che la povera cagnolina era ricoperta di pulci e zecche e che era terribilmente magra.

Di corsa il giovane è andato in casa, ha preso del cibo e dell’acqua ed è tornato giù per offrirli alla cucciola. Ha preso anche il cesto della biancheria sporca, ce l’ha messa dentro e l’ha portata in casa.

La piccola pelosetta accettava il cibo, ma non l’acqua. Ogni volta che provava a mangiare o bere qualcosa, vomitava tutto, nonostante avesse così bisogno di rifocillarsi.

La cucciola dal veterinario

Dopo un paio di bagni medicali con shampoo anti pulci, che hanno liberato la cagnetta da tutti i parassiti, i due giovani si aspettavano che le sue condizioni migliorassero. Ma era palese che il suo stomaco avesse qualcosa di strano. Continuava mangiare, bere e vomitare tutto poco dopo. Così hanno deciso di portarla dal veterinario.

Il medico ha fatto un’amara scoperta. La cucciola aveva un blocco allo stomaco causato da qualche motivo ignoto. Per scoprirlo doveva operarla, ma ha detto ai ragazzi che il risultato positivo dell’intervento non era affatto scontato.

Tuttavia la coppia aveva preso troppo a cuore quella pallina di pelo. E anche se non potevano permettersi di sostenere le spese per l’intervento, alla fine hanno scelto di proseguire lo stesso.

Dopo qualche giorno di apprensione, la clinica veterinaria li ha chiamati dicendo loro che l’operazione era riuscita. La cucciola aveva della plastica bloccata nello stomaco che la stava letteralmente uccidendo.

Passeranno giorni prima che la cagnolina torni al 100% delle sue forze, ma grazie all’amore dei suoi nuovi genitori umani, siamo certi che riuscirà a superare tutto.