Cagnolina incinta salvata dalla strada, decide di fare un regalo inaspettato ai suoi soccorritori il giorno del parto

La protagonista di questa storia, è una donna di nome Stephanie Fikes. Durante una mattinata dello scorso mese, era uscita per andare a trovare un suo amico. Proprio mentre stava partendo con la sua macchina, Stephanie ha notato una cagnolina randagia sdraiata al sole nel suo vialetto. Appariva sofferente ed aveva un’enorme pancia.

Preoccupata per il fatto che forse era in travaglio, la donna è riuscita a convincerla a salire sulla sua auto e l’ha portata con se fino a casa del suo amico Justin Richie.

Una volta convinto la cagnolina ad entrare anche in casa, i due hanno cercato di darle da mangiare e di farla sentire a suo agio.

L’abbiamo portata dal veterinario il giorno dopo il suo arrivo. Non aveva un microchip e non risultava appartenere a nessuno. Aveva molte zecche, soprattutto vicino alle orecchie. Il medico ci ha detto che era sana e che era giunta al termine della gravidanza. Avrebbe potuto partorire quello stesso giorno o nei cinque giorni successivi.

I due amici hanno riportato la cagnolina a casa ed hanno deciso di chiamarla Lil Mama.

Abbiamo comprato tutto il necessario per accogliere i cuccioli e abbiamo sistemato un luogo fresco per permetterle di riposare, a casa di Richie. I cuccioli sono arrivati la settimana dopo.

La stavo confortando, quando ho visto un cucciolo arrivare. Per tutto il tempo abbiamo scommesso sul numero di cuccioli, non immaginando il grande regalo che ci avrebbe fatto.

La randagia ha dato alla luce ben 15 cuccioli! La coppia di amici era felice e continuava a contare quelle palle di pelo che venivano al mondo.

Non pensavamo che fosse un evento così raro partorire 15 cuccioli per un cane, finché non abbiamo iniziato a raccontarlo ai nostri amici.