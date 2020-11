Stella era una randagia in dolce attesa, che vagava per le strade del Texas, elemosinando a chiunque un po’ di cibo. Ogni giorno lottava per arrivare al giorno successivo e per proteggere quei cuccioli che stavano crescendo dentro di lei. Per ripararsi dal freddo, si addormentava sotto le macchine e spesso veniva maltrattata dai proprietari delle stesse.

Un giorno, i volontari dell’associazione North Fork Animal Welfare League (NFAWL), hanno sentito parlare di questa randagia incinta ed hanno deciso di andare per le strade a cercarla.

Credit: The North Fork Animal Welfare League, Inc / Facebook

Non volevamo che rischiasse di morire di fame o di dare alla luce i suoi cuccioli per strada. Era troppo debole e non sarebbe mai riuscita a nutrirli. Abbiamo impiegato diverse ore, ma alla fine l’abbiamo trovata. Non è stato difficile convincerla a fidarsi di noi, aveva disperatamente bisogno di qualcuno che l’aiutasse e ne era consapevole.

Una volta prelevato Stella, i soccorritori l’hanno portata alla clinica veterinaria del posto. Dopo la visita, il medico li ha informati che nel giro di due settimane, la cagnolina avrebbe dato alla luce la sua prole.

Stella e la nascita dei cuccioli

Credit: The North Fork Animal Welfare League, Inc / Facebook

In seguito, l’abbiamo portata al nostro rifugio e l’abbiamo sistemata in una stanza accogliente, da sola. Non immaginavamo, però, che sarebbe entrata in travaglio la mattina seguente!

Credit: The North Fork Animal Welfare League, Inc / Facebook

Stella si sentiva al sicuro e senza tutto quello stress che l’aveva accompagnata per tutta la vita, era pronta per dare alla luce i suoi piccoli. I volontari l’hanno supportata durante tutto il parto. In un paio d’ore, sono nati 8 bellissimi cagnolini.

Credit video: Lisa Finn – YouTube