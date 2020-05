Cagnolina randagia uccisa, perché accusata di aver provocato la morte di un bambino È stata uccisa una cagnolina randagia, perché incolpata di aver causato la morte di un bambino

La vicenda arriva direttamente dalla Turchia e racconta di una cagnolina randagia che è stata trovata senza vita. È morta perché qualcuno le avrebbe fatto un’iniezione, che non le avrebbe lasciato scampo. O così è ciò che si dice… è stato scoperto che le autorità hanno voluto pulirla, perché avrebbe aggredito un gruppo di bambini e uno di questi sarebbe morto per colpa sua.

In molti hanno raccontato che quella randagia giocava sempre con i bambini e che non riuscivano proprio a credere che avesse fatto una cosa del genere. Quello che è accaduto ha spaventato gli abitanti e alla fine le autorità hanno deciso di catturare la cagnolina, l’hanno picchiata e alla fine l’hanno uccisa.

Sul web sono state pubblicate delle foto improponibili, dove si vede la cagnolina senza vita, sdraiata a terra, mentre i suoi cuccioli cercano ancora di bere il latte dalle sue mammelle.

Nel giro di poche ore la vicenda ha fatto il giro del mondo, suscitando la rabbia di milioni di persone. Dopo ciò che si è scatenato, il comune del posto, Sanliurfa, nonostante le immagini orribili, ha dichiarato che la randagia è stata uccisa, ma non in modo brutale, perché la procedura sarebbe stata indolore.

Parole che però non sono risultate credibili davanti alle persone e alle foto della cagnolina ferita e picchiata.

Un’iniezione per l’eutanasia, non avrebbe provocato sangue accanto al suo corpo, come invece si vede dalle foto pubblicate sui social network.

Riportare le immagini reali, è stato impossibile, perché avrebbero urtato la sensibilità dell’animo umano, ma se qualcuno crede che non possano fargli effetto, può visualizzale cliccando QUI.

Purtroppo non è la prima volta che un randagio diventa la vittima della bestia umana e che la comunità si dimostra omertosa davanti alla morte di un animale.