Cagnolina spaventata si nasconde sotto un tavolo e non riesce a smettere di tremare

Oggi vi raccontiamo la storia di una povera cagnolina spaventata e di come un volontario ha cambiato la sua vita.

Dal momento in cui Lala è arrivata al rifugio, abbandonata dalle persone che l’avevano amata per tanti anni, ma che avevano deciso di non volerla più, si è nascosta sotto un tavolo.

Nessuno è riuscito a convincerla a mangiare o a smettere di tremare. Non si fidava più degli esseri umani, il che era più che comprensibile. Ciò che Lala non sapeva, è che ben presto un angelo avrebbe cambiato per sempre la sua vita.

Dopo aver sentito della sua situazione, il volontario Lee Asher si è presto recato a farle visita. Al suo arrivo, Lala era nascosta sotto il tavolo e tremava per la tanta paura. Così l’uomo si è seduto accanto a lei e con molta pazienza ha cercato di guadagnare la sua fiducia.

Le ha fatto odorare la sua mano e poi ha iniziato a tranquillizzarla. L’intera scena è stata ripresa in un video, poi pubblicato sui social. Le immagini hanno fatto il giro del mondo in pochi giorni!

Alla fine, il volontario riesce a convincere quella cagnolina spaventata e anche a metterle un guinzaglio. Aveva capito che quello non era il posto adatto alla sua situazione. Così ha deciso di portarla a casa con se.

Il filmato mostra anche il viaggio in macchina. Laila se ne sta prima sui sedili posteriori, ma poi decide di non voler più lasciare quell’angelo che l’aveva portata via da quel freddo box. Così salta sulle sue ginocchia e rimane alla guida con lui per tutto il tragitto.

Una volta raggiunta l’abitazione, incontra i suoi nuovi fratelli a quattro zampe e finalmente realizza di aver trovato la sua nuova e felice vita.

Il volontario è arrivato da lei ed ha cambiato il suo destino per sempre.