Netturbini trovano un povero cagnolino abbandonato in mezzo alla spazzatura e decidono di intervenire per salvarlo prima che sia troppo tardi

Lo sconcertante episodio arriva dalla regione di Cantabria, in Spagna ed ha come protagonista un povero cagnolino abbandonato. Di certo non è più cosa rara trovare per strada un cane randagio o abbandonato dalla sua famiglia. Ma il netturbino che ha trovato questo povero cucciolo, non si sarebbe mai aspettato di vedere una scena del genere.

Gli operatori dell’impianto di compattazione di rifiuti del posto stavano svolgendo il loro quotidiano lavoro nello stabilimento, quando uno di loro si è accorti di qualcosa di strano tra la spazzatura.

C’era un cagnolino piccolo ed indifeso che non smetteva di abbaiare. Aveva capito di essere in pericolo e che la sua vita, di lì a poco, sarebbe finita per sempre.

Immediatamente i ragazzi sono intervenuti e lo hanno liberato da quell’orribile incubo. Erano increduli, continuavano a domandarsi come quel cagnolino abbandonato fosse finito proprio lì. Quale crudele persona getterebbe mai un animale indifeso nella spazzatura, sapendo la tremenda fine che potrebbe fare?

Il video del cagnolino abbandonato nella spazzatura

Il video pubblicato sui social e diffuso poi in tutto il mondo, mostra uno degli operatori che si cala nell’impianto di compattazione con una corda, fino a raggiungere il cucciolo.

Poi, lo avvicina con gesti e parole dolci, fino a conquistare la sua fiducia e a prenderlo tra le proprie braccia. Alla fine del filmato, si vede l’uomo salire sulla scala e portare al sicuro il piccolo ed indifeso animale.

Non è noto ciò che sia accaduto dopo. Di sicuro i netturbini lo hanno rassicurato, rifocillato e affidato in mane sicure. La storia ha attirato l’attenzione dell’intero mondo del web. Se uno di quegli uomini non avesse sentito i lamenti del cagnolino, cosa sarebbe accaduto? Come può un essere umano gettare via il proprio amico a quattro zampe insieme alla spazzatura? Nessuno troverà mai delle risposte a queste domande!