Questa è una storia tenerissima e dolcissima che ha per protagonista un povero cucciolo, che purtroppo ha perso uno dei suoi arti. Il cagnolino dà la zampa, proprio come faceva prima. E continuerà a farlo. Anche se purtroppo ha perso l’uso di una zampa. Lui continuerà comunque a vivere la sua vita al massimo come ha sempre fatto.

Fonte foto da Facebook di Clare Siddaway

Clare Siddaway a settembre ha ri-condiviso sui suoi social un ricordo di un paio di anni fa. Protagonista Mog, il suo dolce e adorabile cagnolino che ha perso l’uso di una delle sue zampe. n seguito, comunque, ha continuato a dare il 5 al suo proprietario proprio come aveva sempre fatto.

2 anni fa, oggi, 12.000 di voi piangono perché Mog ha dato la ‘zampa’. Chi si ricorda di lei?

Questa la didascalia con cui ha ri-condiviso quel ricordo che Facebook le ha riportato alla memoria dopo un paio di anni.

La storia originale è stata pubblicata il 23 settembre 2019. La proprietaria di Mog aveva deciso di raccontare la sua storia. Il cane aveva perso la zampa all’età di 11 anni. Ma continuava a darle il 5 con la zampa che non c’era più, proprio come aveva sempre fatto.

La storia di Mog aveva commosso all’epoca tutti quanti, per la tenacia del dolce cagnolino che aveva perso la zampa, ma non la voglia di divertirsi con la sua famiglia umana.

Il post su Facebook con il cane che dà il 5 anche senza la zampa, è diventato virale in breve tempo

Quando ha ri-condiviso il suo ricordo, la donna ha ottenuto un grandissimo consenso. Su Facebook ha ricevuto più di 8.500 Mi piace, 866 commenti e 348 condivisioni.

Non è semplicemente adorabile la storia del piccolo Mog? Una storia da condividere anche con altre persone per raccontare della tenacia che deve sempre accompagnarci nella vita.