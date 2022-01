Recentemente si è viralizzato sul web il video di un simpatico cagnolino, pubblicato dal suo proprietario Elvis Alcalde.

L’episodio è accaduto fuori l’Università di Azuay in Ecuador. Alcune persone indossavano i costumi dei più noti film e tra questi c’era anche l’idolo del cagnolino: Chewbacca, il personaggio di Guerre Stellari.

Chi avrebbe mai pensato che una giornata normale si sarebbe rivelata speciale per questo cucciolo?

Quando ha visto quella persona travestita dal suo personaggio preferito, il cagnolino non è riuscito a trattenere l’eccitazione. Si è precipitato da lui e lo ha completamente travolto con le sue coccole. Era davvero convinto di aver appena incontrato il vero Chewbacca, con la coda che dimenava senza sosta come un tornado per tutto il tempo.

Il video del cagnolino

In poco tempo, il filmato ha raggiunto più di due milioni di visualizzazioni ed un numero incredibile di commenti, reazioni e condivisioni. Si è diffuso in ogni parte del mondo!

Il suo proprietario Elvis ha raccontato che la vita del suo cane in passato non è stata affatto facile. Lo hanno trovato in gravi condizioni abbandonato per strada. Era magro, triste e deluso, probabilmente in precedenza aveva una famiglia che da un giorno all’altro aveva deciso di sbarazzarsi di lui.

Oggi la sua vita è diversa, piena d’amore. E quando quel giorno ha incontrato il suo eroe preferito, non è riuscito a condividere anche con lui tutta la gioia che è nel suo piccolo cuore.

Chissà cos’ha pensato la persona travestita quando ha visto un cane scaraventarsi verso di lui. Forse, all’inizio ha avuto paura, ma siamo certi che dopo quella dose di coccole, la sua giornata si sia illuminata e che sia arrivato alla sera con il sorriso stampato sul volto!

˜In mezzo alle tante storie di abbandoni e maltrattamenti che siamo costretti a vedere sul web ogni giorno, è bello vedere video come quello di questo cane. Video che ci fanno sorridere.