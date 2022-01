Se non avete un pacco di fazzolettini di carta a portata di mani, vi consigliamo di procurarveli, perché la storia di Cuco e della sua anziana proprietaria, senza dubbio vi spezzerà il cuore e vi farà commuovere. Questa vicenda dimostra di quanto sia forte il legame tra un cucciolo e il suo umano. Un legame che è capace di superare ogni limite, sia terreno che celeste. Se la vicenda vi colpisce, condividetela con i vostri amici.

Eppure c’è ancora qualcuno convinto che i cani non abbiano un anima e che non provino sentimenti. Invece, la storia di questo cucciolo e della sua nonnina umana dimostrano assolutamente l’esatto contrario.

Cuco, questo il nome del cagnolino protagonista della storia, era stato salvato anni fa da un’associazione di salvataggio animali di di Vilagarcía de Arousa , a Pontevedra, in Spagna.

Una dolce nonnina di oltre 90 anni l’ha adottato e nel giro di pochissimo tempo i due hanno stretto un legame assolutamente stupendo.

Tutto si è complicato quando le condizioni di salute della nonnina sono peggiorate. Lei non poteva più prendersi cura del cucciolo ed è stata trasferita in una casa di riposo per anziani. Luogo in cui purtroppo non erano ammessi cani.

A quel punto Cuco si è trasferito a casa di alcuni parenti della nonnina. Per un po’ la signora riusciva ad ottenere dei permessi per uscire ed andare a trovarlo, ma ben presto non è riuscita più a farlo.

I parenti della nonnina non potevano più prendersi cura del cucciolo, così lo hanno portato in un rifugio per animali del posto.

Cuco muore lo stesso giorno di sua nonna

Dopo alcuni mesi nel rifugio, il cagnolino di 15 anni ha iniziato a stare male e poco dopo ha attraversato il ponte dell’arcobaleno.

Sebbene fosse un momento molto triste, quello che è successo dopo ha lasciato tutti a bocca aperta.

La notte successiva, anche la nonnina che era alla casa di riposo si è spenta per sempre.

Tanti pensano che questa sia stata solo una casualità, ma coloro che conoscevano sia Cuco che sua nonna, sanno che questo ha un significato molto più profondo.

La direttrice del rifugio, per esempio, ha pubblicato un post in cui ha detto che, secondo lei. il cagnolino è andato avanti per fare strada in cielo alla sua amata mamma.

Una cosa è certa, ora Cuco e la nonnina saranno per sempre insieme e non si divideranno mai più.