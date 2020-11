Le due coppie stavano facendo una gita in barca, quando hanno visto Jagermeister in acqua

Il video di oggi mostra lo splendido salvataggio in mare del cagnolino Jagermeister. Due giovani coppie stavano facendo una tranquilla gita in barca al largo delle coste di Hernando Beach, in Florida. Improvvisamente, mentre sfrecciavano con il loro scafo nel golfo del Messico, i quattro hanno notato qualcosa che galleggiava in acqua.

Credit: Notizie FOX 13 – Tampa Bay / Facebook

Non essendo molto vicini, i ragazzi erano convinti che si trattasse di una boa. Ciò che li ha insospettiti era il fatto che quella ‘boa’ pareva muoversi molto.

Abbiamo deciso di avvicinarci un po’ di più per vedere di che cosa si trattasse. Quando eravamo abbastanza vicini, abbiamo notato un naso spuntare dalla superficie dell’acqua e delle zampette muoversi freneticamente.

Quando i quattro hanno capito che quello in difficoltà, da solo in mezzo al mare, era un cagnolino, hanno subito capito che dovevano fare qualcosa per aiutarlo. Il cucciolo aveva un giubbotto di salvataggio e probabilmente era caduto da una barca.

Credit: Notizie FOX 13 – Tampa Bay / Facebook

Con cautela si sono avvicinati al punto esatto e lo hanno tirato su, traendolo finalmente in salvo.

La riunione di Jagermeister con il suo padroncino

Credit: Notizie FOX 13 – Tampa Bay / Facebook

Subito dopo averlo fatto salire a bordo, i ragazzi hanno chiamato la Guardia Costiera per avvisarli del ritrovamento di quel piccolo Jack Russell Terrier. Gli agenti erano già a conoscenza di un cane disperso, poiché un uomo di nome Joey Myrick ne aveva denunciato la scomparsa in mare soltanto qualche ora prima.

Joey era uscito in barca e non si era accorto che il suo amico Jagermeister era caduto in acqua, se non quando ormai era troppo tardi per ritrovarlo. Quando la Giardia Costiera lo ha avvisato del ritrovamento del suo cagnolino, l’uomo non stava più nella pelle.

Il video della loro riunione è davvero commovente e mostra Joey riabbracciare il suo cucciolo e scoppiare in lacrime di felicità. Gli operatori della Guardia Costiera hanno detto che senza giubbotto di salvataggio, il cagnolino non avrebbe resistito per tutto quel tempo in acqua e sarebbe annegato.

Credit Video: FOX 13 News – Tampa Bay – Youtube

L’altra fortuna di Joey e di Jagermeister, è stata l’aver incontrato delle persone così gentili e attente che, quando hanno visto il cucciolo in difficoltà, non ci hanno pensato un momento e lo hanno aiutato immediatamente.