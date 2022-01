Coppia decide di badare a un cagnolino sconosciuto e spaventato dai fuochi d'artificio, rinunciando ai festeggiamenti per il nuovo anno

Questa storia racconta della straordinaria sensibilità dimostrata da una giovane e affiata coppia portoghese, che si è ritrovata a garantire la sicurezza di un cucciolo smarrito. I due ragazzi si trovavano in spieggia per festeggiare il capodanno, quando hanno visto un cagnolino spaventato dai fuochi d’artificio e lo hanno protetto e tranquillizzato. Ma da dove veniva quel cucciolo.

Uno dei dibattiti più accesi che si diffonde almeno una volta l’anno tra gli amanti e proprietari degli amici a quattro zampe, è senza dubbio quello legato ai fuochi d’artificio. Sono migliaia i cani che muoiono o stanno male per lo spavento dovuto ai forti rumori dei botti a Capodanno o nelle feste di paese.

Gli animalisti si battono quotidianamente per mettere fine a questa che definiscono una barbarie. Tuttavia in quasi tutti i paesi del mondo sono consentiti e non si può fare nulla.

La vicenda di oggi si è verificata in Portogallo. In una zona della città particolarmente frequentata e che è diventata, nella notte di San Silvestro, il punto di ritrovo di tutti coloro che volevano festeggiare il nuovo anno.

Il tenente Nícolas Vasconcelos Marques, che stava svolgendo servizio sulla spiaggia, ha notato una coppia che badava a un cagnolino. Il cucciolo sembrava particolarmente spaesato e spaventato.

La coppia bada al cagnolino sconosciuto

Attirato da quella scena, il tenente si è avvicinato a loro per capire cosa stesse succedendo.

Chiedendo, ha saputo che quel cucciolo non era di loro proprietà, ma i ragazzi lo avevano visto spaventato dai fuochi d’artificio e lo hanno protetto più che potevano da quei forti rumori. Quei forti botti che, probabilmente, lo avevano fatto fuggire da casa sua.

La sensibilità di questa coppia è stata straordinaria. I due ragazzi sono restati affianco al cucciolo per le prime 7 ore del nuovo anno. Sono andati con il piccolo peloso in centrale ed hanno aspettato con lui, finché i poliziotti non hanno rintracciato i legittimi proprietari e glielo hanno riconsegnato.

A raccontare la storia sul web ci ha pensato lo stesso tenente. Il post è diventato subito virale e in tanti si sono congratulati con quei fantastici ragazzi. Secondo il tenete, di tutte le persone che erano su quella spiaggia, loro due hanno iniziato l’anno nella maniera migliore di tutte.