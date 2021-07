Una storia davvero fuori dal comune quella che ci arriva da Greenville, Carolina del Sud. Una cagnolina di nome Rajah è fuggita dall’abitazione di famiglia, perché spaventata dai fuochi d’artificio. Dopo 7 lunghe ore di angoscia per la famiglia, la cucciola si è ripresentata davanti alla porta e ha suonato il campanello!

Una scena bizzarra ma decisamente reale. Non solo la cucciola era riuscita a ritrovare da sola la strada di ritorno verso casa, ma sapeva esattamente cosa doveva fare per farsi aprire dalla sua famiglia.

Sono stati gli stessi proprietari a mostrare sul web il video ripreso dalle telecamere di sorveglianza dell’abitazione e a raccontare l’incredibile avventura della loro cagnolina Rajah.

Rajah era in cortile con l’altro nostro cane, quando il vicino ha iniziato a sparare i fuochi d’artificio. Sapevo benissimo che sarebbe spaventata, non era la prima volta. Così mi sono precipitata in giardino, ma era già scomparsa nel nulla.

Queste le parole della mamma umana della cucciola, Mary Lynn.

Il ritorno di Rajah a casa

Da quel momento sono immediatamente partite le ricerche. La famiglia ha iniziato a cercare la cagnolina per le strade della città e amici e parenti hanno pubblicato appelli su Facebook, chiedendo l’aiuto di chiunque potesse vederla.

Dopo 7 ore di angoscia per i suoi genitori umani, Rajah ha deciso di tornare a casa. Hanno sentito suonare alla porta e hanno sperato che fosse un vicino o qualsiasi altra persona che avesse riportato a casa la loro fedele amica a quattro zampe.

Sono rimasti totalmente sorpresi quando hanno visto che a suonare era stata proprio Rajah. Le telecamere di sorveglianza hanno documentato tutto e la storia di questa simpatica cucciola, dopo la pubblicazione sul web, si è diffusa in ogni parte del mondo.

Come si fa a non sorridere davanti a immagini come queste? I nostri amici animali non finiranno mai di sorprenderci!