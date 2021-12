Da pochi giorni sui social è stata pubblicata una clip davvero esilarante. Il protagonista è un cucciolo di circa 8 settimane, chiamato Buster che non voleva stare nel suo box. Il suo amico umano ha lavorato diverse ore per montarlo e, alla fine, è rimasto deluso dalla reazione del suo piccolo amico peloso.

CREDIT: PIXABAY

Ci sono video di cani che sono davvero divertenti, infatti ottengono un certo successo sul web. Questo perché spesso i cuccioli hanno dei comportamenti davvero insoliti.

Tutto è iniziato quando la famiglia umana ha deciso di adottare questo dolce cagnolino dal rifugio della loro città. Era rimasto solo, visto che tutti i suoi fratellini erano stati adottati.

Queste persone inoltre avevano già 2 cani in casa, ma quando hanno visto il suo sguardo, si sono presto innamorati di lui. Sapevano che sarebbe stata una sfida, ma hanno deciso di adottarlo lo stesso.

CREDIT: YOUTUBE

Il suo amico umano per cercare di farlo abituare ed anche per far adattare i suoi due fratellini a quattro zampe, ha deciso di acquistare un box. Era l’unico modo per far fare amicizia ai 3 cuccioli.

Ha passato diverse ore a montarlo. In più la moglie è dovuta rimanere a lungo fuori casa con il piccolo Buster, poiché voleva tenerlo lontano dagli altri cuccioli. Avevano un paura.

La reazione di Buster quando entra per la prima volta nel suo nuovo box

CREDIT: YOUTUBE

Dopo diverse ore di lavoro i due signori hanno provato a mettere il cane al suo interno, ma non credevano che ne avrebbe sofferto così tanto. Ha avuto una reazione davvero esilarante, che ha stupito tutti.

Il cane ha iniziato a correre. Non voleva stare lì dentro. La cosa incredibile è anche riuscito ad uscire. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La famiglia umana ha voluto pubblicare l’accaduto sul loro profilo social, ma non credevano che la loro disavventura sarebbe diventata presto virale. Hanno ricevuto migliaia di messaggi in cui le persone gli davano consigli su come fare a far ambientare tutti i cani alla nuova situazione.