Il dolce cagnolone se ne stava seduto sul marciapiede e non si sarebbe mosso finché i suoi fratellini umani non fossero saliti sul bus

Oggi vogliamo mostrarvi uno dei video più dolci mai registrati. Il protagonista indiscusso è un cagnolone davvero molto grosso, che siede affianco ai suoi due fratellini umani, in attesa che arrivi lo scuolabus che poi porterà i bambini a scuola. Per lui quelle piccole persone sono tutto e vuole semplicemente assicurarsi che non gli accada nulla di brutto.

I cani, per un proprietario, sono tutto. Noi amanti degli animali adoriamo trascorrere le giornate con loro e averli sempre che ci gironzolano attorno. Faremmo tutto per loro.

Eppure, il nostro amore per loro non è minimamente paragonabile a quello che loro provano per noi. Un amore che è composto anche da un grandissimo senso di protezione.

Abbiamo letto tantissime storia di cani eroi che, per esempio, difendono i loro proprietari da malviventi o rapinatori.

La storia di oggi, invece, ci dimostra che i cuccioli sono in continua apprensione per noi.

Quando si tratta di bambini poi, proteggere diventa davvero l’unica missione di vita per un cucciolo di famiglia.

Il video virale del cagnolone

Alcune persone, qualche giorno fa, hanno assistito ad una scena che ha riempito il cuore di dolcezza solo a guardarla.

C’erano due bambini molto piccoli fermi alla fermata dell’autobus, e attendevano pazientemente l’arrivo dello scuolabus per andare a scuola.

Ma non erano soli. Affianco a loro, infatti, seduto immobile a scrutare la strada e l’orizzonte, c’era un cagnolone beige.

Sembrava davvero concentrato e quello sembrava essere il suo lavoro mattutino. Lui voleva badare ai suoi fratellini umani, mentre erano soli in strada, fino al momento in cui non sarebbero stati al sicuro sul bus.

Infatti, non appena il grosso mezzo giallo si ferma e lascia salire a bordo i due bambini, lui si alza e torna al trotto verso casa sua. Fiero e soddisfatto di aver svolto alla perfezione il suo lavoro di guardia e protezione.

Il video è stato pubblicato su YouTube, dove è diventato virale in pochissimo tempo. Quasi mezzo milione di persone hanno visto la clip e in tantissimi hanno anche commentato e condiviso il video. Se la storia vi è piaciuta, condividetela anche voi con i vostri amici.