Cane abbandonato da madre e figlio il giorno di Natale: le telecamere riprendono tutto

Una vicenda spiacevole che arriva da Buenos Aires, ma che porta all’attenzione di ciò che accade ogni giorno in ogni parte del mondo. Un cane è stato abbandonato dalla sua famiglia il giorno di Natale, legato ad un palo in mezzo alla strada.

Erano le 23:30 del giorno della vigilia, quando le telecamere di sicurezza della zona hanno ripreso l’intera scena. Una donna in compagnia di suo figlio, ha legato il cane al palo e lo ha abbandonato senza il minimo senso di colpa. Il minore, con le lacrime agli occhi, ha salutato il suo fedele amico a quattro zampe e poi ha seguito la sua mamma.

Quanto accaduto si è rapidamente diffuso in tutto il mondo attraverso i social network, dopo la pubblicazione delle immagini da parte di Cintia Salazar, volontaria del rifugio per animali Zoobrevivientes.

Il momento più straziante, mostra il povero cucciolo che cerca di seguire i due, ma quella corda non gli permette di raggiungerli. Per tutto il tempo successivo, il cane ha pianto sperando di vederli tornare.

I suoi strazianti lamenti hanno attirato l’attenzione dei residenti, che successivamente hanno allertato i volontari del posto. Un Natale che i cittadini non dimenticheranno mai.

Il cenone interrotto per scendere in strada a consolare un amico a quattro zampe tradito nel giorno più magico dell’anno, dalle persone che amava con tutto il suo cuore e che continuerà ad amare per il resto della sua vita, nonostante tutto.

Un ragazzo di nome Julio ha slegato il povero cucciolo e lo ha portato nella sua abitazione. Una volta al caldo e al sicuro, la famiglia del giovane si è occupata di tranquillizzarlo e nutrirlo, in attesa dell’intervento dell’associazione.

Julio lo ha chiamato Noel e per tutto il resto della sera di Natale, è rimasto al suo fianco. Lo ha salvato prima dei fuochi d’artificio, che avrebbero potuto terrorizzarlo.

La famiglia lo sta ospitando in attesa che le autorità rintraccino i suoi proprietari o in attesa che i volontari riescano a trovargli una famiglia. Se nessuna delle due cose accadrà, lo terranno per sempre con loro.