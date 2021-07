Qualcuno lo ha lasciato nel parcheggio di una palestra, ma non sapeva che dietro l'angolo c'era un angelo: la storia di un cane abbandonato

Questa è la storia di un cane abbandonato che ha commosso l’intero mondo del web. Eric Weloth stava facendo il turno di notte in una palestra a Randolph, nel Massachusetts, quando verso l’una di notte ha trovato un cane abbandonato e maltrattato nel parcheggio. Qualcuno aveva deciso di lasciarlo lì e ti sbarazzarsi di lui.

Non sapendo come comportarsi, il buon samaritano si è occupato del cucciolo fino all’arrivo dei volontari. Quest’ultimi in breve tempo si sono presi carico del cane abbandonato e lo hanno portato dal veterinario per una visita di controllo.

Purtroppo hanno scoperto che il cagnolino avrebbe dovuto sottoporsi ad un intervento per l’amputazione di una zampa posteriore. Non sarebbe stato facile, ma la sua situazione era stata fortunatamente presa in tempo. Se Eric quella notte non l’avesse trovato nel parcheggio, probabilmente non sarebbe arrivato al mattino successivo.

Sulla vicenda sono intervenute anche le forze dell’ordine. Gli agenti stanno cercando informazioni sul responsabile dell’abbandono.

Il cane abbandonato oggi si chiama Skippy.

Le immagini di questo cane abbandonato sono state diffuse sui social, con la speranza che qualcuno possa riconoscerlo e dare all’autorità delle informazioni utili.

Era sofferente accanto ad una cassa e una coperta rossa, alla quale sembrava aggrapparsi. Il ragazzo che lo ha trovato lo ha portato a casa sua e si è preso cura di lui fino all’arrivo dei volontari. Dopo una notte lunga e confusa, il cucciolo è stato portato alla clinica veterinaria, dove hanno deciso di chiamarlo Skippy.

Skippy deve aver vissuto per molto tempo con il dolore insopportabile di quella zampa rotta. Dopo l’intervento ha dovuto affrontare un lungo periodo di riabilitazione, ma oggi quel cane abbandonato sta bene ed è finalmente felice. È un cane diverso con tre zampe, ma ogni dolore del passa è soltanto un brutto ricordo.

I volontari hanno fatto sapere che si sta riprendendo e presto potrà anche essere adottato. I ragazzi non hanno alcun dubbio e sono sicuri che grazie alla sua dolcezza e al suo carattere socievole, non avrà difficoltà a trovare una famiglia che si prenderà cura di lui per il resto della sua vita.