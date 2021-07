Quando un passante ha notato il cucciolo per strada, era così magro che non ce la faceva nemmeno a stare in piedi

Oggi vogliamo raccontarvi la triste storia di un povero cucciolo trovato gravemente malnutrito. Era talmente magro che non riusciva nemmeno a camminare da solo. Nessuno era a conoscenza del suo passato, ma una cosa era certa… qualcuno lo aveva abbandonato ad un triste destino.

La sua storia è iniziata quando un giorno, un passante si è reso conto di quel cane scheletrico in mezzo alla strada. Era pelle e ossa e non si reggeva più dritto. Dal suo aspetto non si riusciva nemmeno a capire la razza. Il cittadino aveva pensato ad un incrocio con un Beagle o ad un Brittany Spaniel.

Non sapendo cosa fare e non volendo lasciarlo per strada morire, ha deciso di chiedere aiuto ai volontari dell’associazione Fort Wayne Animal Care & Control.

Dopo il salvataggio, il team del rifugio ha lavorato duramente per riuscire a mantenere in vita il debole cucciolo. Il veterinario ha eseguito analisi del sangue regolari e gli ha somministrato piccole quantità di cibo ogni giorno.

Per diversi giorni è stato tenuto sotto osservazione, poiché non riusciva a stare in piedi da solo o regolare il proprio calore corporeo.

Come sta oggi il cucciolo abbandonato

È tornato a mangiare in modo regolare e questo è un buon segno. Purtroppo non riesce ancora a stare in piedi, ma riesce a regolare da solo la sua temperatura corporea. Abbiamo ancora alcuni grandi ostacoli da superare nelle prossime settimane di recupero. Siamo positivi.

Ogni giorno questo dolce amico a quattro zampe mostra dei grandi miglioramenti, ma il personale del rifugio non sta ancora pensando all’adozione. Quello sarà un passo che verrà fatto soltanto quando avrà recuperato al 100% e sarà quindi considerato pronto.

La nostra priorità adesso, nonostante i numerosi messaggi e le proposte di adozione, è riuscire a mantenerlo in vita finché non sarà fuori pericolo.

Vogliamo ringraziare l’intera comunità per il supporto. È semplicemente fantastico. Abbiamo raccolto oltre 7600 dollari per le cure di questo cucciolo. Soldi davvero fondamentali per noi volontari.

Il cane non ha ancora un nome, ma il rifugio è aperto a suggerimenti di tutti i possibili adottanti e i volontari non vedono l’ora di poter dare la bellissima notizia che finalmente è arrivato il momento.