Cosa ci fa un cane al mercato? Ma è semplice, quello che ci fanno tutte quelle altre persone con un cestino o una borsa per la spesa in mano: lui è lì per comprare della frutta fresca e sa bene dove dirigersi e cosa acquistare, si vede che è abituato a farlo. La domanda è: per chi sta andando a fare la spesa il dolcissimo cucciolo?

Fonte foto da video Twitter di humorandanimals

Il 28 agosto, un account Twitter dedicato a foto e video con protagonisti simpatici animali domestici ha condiviso una scena davvero divertente. Nel filmato si vede un cucciolo che si aggira tra i banchi del mercato.

Non è lì perché a fame e chiede del cibo ai venditori. Il cane è lì per fare la spesa: infatti porta con sé un bel cestino, che dovrà riempire con delle fresche e succulente mele, da riportare poi indietro a casa dalla sua famiglia.

Nel video si vede il cucciolo che arriva al banco della frutta. Sembra quasi negoziare con la venditrice, che gli pesa la frutta e la mette nel suo cestino, anche se il cucciolo a un certo punto non sembra d’accordo.

Subito dopo aver fatto tutto quanto, il cane se ne va, con il suo cestino pieno di mele, pronto a consegnarle a chi gli ha commissionato di uscire fuori di casa per andare al mercato.

Fonte foto da video Twitter di humorandanimals

Il video del cane al mercato che compra la frutta diventa virale in breve tempo

La pubblicazione su Twitter di questo contenuto video ha ottenuto più di 3 milioni di visualizzazioni, 179mila like, 39mila retweet e migliaia di commenti.

Tutti vorremmo avere un dolce cagnolino che si prende cura di noi. Magari la sua famiglia non può uscire perché è malata e alla spesa ci pensa lui.