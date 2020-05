Cane allena la famiglia per un abbraccio di saluto Un abbraccio di saluto è quello che questo cane chiede ogni giorno alla sua famiglia quando esce di casa

Max è un cane davvero speciale. Ha imparato un sacco di comandi per poter comunicare con i suoi amici umani e dire loro di cosa ha bisogno. Ma ha fatto anche qualcosa di più eccezionale: ha allenato la sua famiglia all’abbraccio di saluto quando vanno via.

Il cagnolino è davvero molto intelligente. È sempre riuscito ad apprendere velocemente i nuovi comandi e le istruzioni impartite dai suoi esseri umani. Il cocker spaniel di 2 anni di mostra ogni giorno di avere tantissime abilità. Ma non è solo bravo a imparare. Lui è anche bravo a insegnare comandi alla sua famiglia umana.

Kathryn Toope, la mamma di Max, ha The Dodo ha raccontato che gli ha insegnato i comandi di base per poter comunicare con lui. Ma tutto il resto lo ha imparato da solo. Max riesce a imparare qualcosa anche solo dopo un paio di volte che lo ha ascoltato. Ed è bravo anche a insegnare ai suoi amici umani qualcosa di nuovo.

Ad esempio Max suona il campanello quando vuole uscire, così i suoi genitori lo capiscono e gli aprono la porta. Oppure appoggia le zampe sul letto quando vuole essere ascoltato. Ma lo sapete che ha insegnato ai suoi genitori umani a dargli un abbraccio di saluto ogni volta che vanno via?

“Non so bene quando ci siamo resi conto che eravamo stati addestrati. Di solito quando qualcuno deve uscire si mette lì ad aspettare e poi ti salta in braccio per un caldo abbraccio“. Davvero eccezionale!

Max pretende però almeno tre abbracci, che richiedono molto tempo: e i suoi genitori umani hanno imparato a prepararsi per tempo prima di uscire di casa, così da non fare tardi. E non lo fa solo con loro.

Ogni volta che qualcuno si reca a far visita alla famiglia, prima di andare via deve “pagare il pedaggio” e dare un caloroso abbraccio al piccolo Max. Anche l’elettricista, l’idraulico, l’uomo delle consegne…