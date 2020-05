Famiglia abbandona il cane di 15 anni Un cane di 15 anni è stato lasciato solo dalla famiglia, abbandonato perché non avevano tempo da dedicargli

Come si fa ad abbandonare un cane anziano, con il quale magari abbiamo vissuto una vita, perché non si ha più tempo per lui? Cutie è un cane di 15 anni abbandonato dalla famiglia, con la scusa che non si sarebbe più potuta prendere cura di quella creatura.

Questa storia è stata raccontata dai volontari del Carson Animal Center di Gardena, in California. Qui un giorno una famiglia ha deciso di consegnare Cutie, il suo pastore tedesco di 15 anni. I proprietari non potevano più occuparsi di quella dolce cagnolina. E la motivazione fa tanta rabbia: semplicemente non avevano più tempo da dedicarle. Lei che, con tutta probabilità, aveva dedicato ai suoi amici umani tutta la sua esistenza, con la lealtà e la fedeltà che solo i cani sanno donare.

La povera Cutie non ha reagito. Aveva paura, era spaventata, era confusa: non riusciva a farsene una ragione, non riuscita a capire perché la sua famiglia avesse deciso di lasciarla lì da sola. Quando li ha visti andare via ha sempre sperato di veder tornare qualcuno prima o poi a prenderla. Ma nessuno lo ha mai fatto. Dopo 15 anni i suoi esseri umani avevano deciso che non la volevano più, non avevano più tempo da dedicarle.

Cutie veniva lasciata quando avrebbe avuto più bisogno della sua famiglia umana. Negli ultimi anni della sua vita, quando le uniche cose di cui aveva bisogno erano una casa calda e degli esseri umani amorevoli pronti a prendersi cura di lei.

Come possono le persone essere così crudeli e abbandonare un cane anziano privandole delle certezze di una vita? Come si fa a voltare le spalle a chi ti è sempre stato accanto? Per fortuna Cutie ha incontrato un’altra famiglia che ha deciso di non abbandonarla. E di tenerla con se fino a quando non andrà sul ponte dell’arcobaleno, donandole un po’ di serenità nella sua vecchiaia.