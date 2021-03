Questa è la storia del povero cane anziano e malato abbandonato dalla sua famiglia come se fosse un rifiuto, sulle rive di un fiume. Come si può trattare in questo modo una povera creatura innocente, proprio negli anni più difficili della sua vita, dopo che lui ha donato ai suoi amici umani solo amore, affetto e dedizione? Proprio non riusciamo a capirlo.

Fonte Pixabay

Tatayaya è un cucciolo di 12 anni abbandonato come una cosa vecchia. Solo e indifeso qualcuno lo ha prelevato da casa e lo ha abbandonato in riva a un fiume. Non sappiamo se fosse già malato prima o se si sia ammalto per le condizioni in cui è stato messo a vivere.

Il povero randagio è stato trovato sull’isola di Maipo, in Cile. Qualcuno ha sentito le sue urla di dolore ed è intervenuto per portarlo in salvo. Era malnutrito e coperto di scabbia.

David Fernández è l’uomo a cui Tatayaya deve la vita. Il soccorritore ha tratto in salvo il cane insieme ad alcuni residenti del posto che hanno dato una mano per permettere all’animale di essere salvato.

Il cane versava in condizioni terribili, come ha detto David Fernández, che si occupa proprio di salvare animali in difficoltà:

È davvero un fatto molto triste e deplorevole. Hanno ignorato Tatayaya, lo hanno trattato come spazzatura, come se avesse ferito qualcuno.

Il salvataggio del cane anziano e malato abbandonato

L’uomo ha subito portato il cane dal veterinario, dove ha ricevuto tutte le cure mediche necessarie per la malattia della pelle di cui soffriva. Gli hanno dato da mangiare e trovato una sistemazione.

A causa del suo delicato stato di salute, Tatayaya faceva anche difficoltà a camminare, ma ora grazie alle cure e all’amore sta meglio. E cerca una casa per sempre che possa accoglierlo e dargli l’affetto di cui ha bisogno!