Cane aspetta gli sposi fuori dalla chiesa Usciti dalla chiesa, gli sposi che si sono appena giurati amore eterno trovano il cane ad aspettarli

Nel giorno più importante della nostra vita tutti vorremmo avere accanto le persone che occupano un posto speciale nel nostro cuore. Che siano bipedi o quadrupedi. Questa è la storia di una coppia di sposi che uscita dalla chiesa ha trovato ad aspettarla il suo cane.

Sui social network il video di questo cane che aspettava fuori dalla chiesa i suoi amici umani ha letteralmente fatto il giro del web, diventando in breve tempo virale. Migliaia di utenti hanno visto le toccanti immagini del cucciolo di Bovaro del Bernese che fa le feste alla sposa e allo sposo dopo che hanno pronunciato il sì.

La giovane coppia, dopo essersi frequentata a lungo, ha deciso di sposarsi con una bellissima cerimonia alla quale hanno partecipato tutte le persone a cui volevano bene: famigliari e amici, ma ovviamente anche un altro ospite speciale, il loro compagno di vita. Il cane divide da tempo casa ed esistenza con gli sposi, poteva essere assente?

Il bel Bovaro del Bernese di fatto ha vissuto con la coppia di sposi fin dall’inizio della loro relazione. Impossibile organizzare un matrimonio senza che lui fosse presente. E protagonista, ovviamente. Gli occhi degli invitati erano tutti per lui, vestito con una bella collana di fiori al collo: ha aspettato educatamente fuori dall’edificio religioso finché gli innamorati, ormai marito e moglie, non sono usciti.

Il cucciolo li ha aspettati con pazienza, ma quando li ha visti uscire la sua gioia era incontenibile: per lui baci, abbracci, carezze. E una coda che non ha mai smesso di scodinzolare per la felicità.

Pensate che il cane si è anche preoccupato di non sporcare gli abiti degli sposi, nonostante l’irrefrenabile voglia di saltare loro addosso.

Di amici come questo cane ce n’è pochi, sono rari e quelli che ci sono bisogna tenerseli stretti!