L’abilità di Coco per far sorridere i bambini malati e anche i suoi amici umani Coco, il cane da terapia, ha un'abilità insolita: il suo scopo è quello di far sorridere i bambini bisognosi

Ci sono molti cuccioli a quattro zampe che sul web sono diventati molto famosi. Uno di questi è proprio Coco, un cane da terapia che ogni giorno fa di tutto per far sorridere i bambini malati e i suoi amici umani, con la sua insolita abilità. Ogni volta che deve fare una foto si mette in posa su due zampe.

Tutto è iniziato come un gioco per lei, ma quando ha notato che tutti ridevano, per attirare l’attenzione, ha deciso di continuare a farlo e da quel momento non ha più smesso.

La cucciola vive a Scottsdale, in Arizona, con la sua famiglia umana, ma anche con la sua sorellina a 4 zampe Cici. Entrambe sono diventate cani da terapia e condividono anche lo stesso account Instagram.

Molto spesso infatti, si recano al Phoenix Children’s Hopsital, per far sorridere tutti quelli che ne hanno bisogno, ma soprattutto i bambini e per loro tutto questo è meraviglioso.

Sono diventate molto famose sul web, non sono per la loro attività, ma anche per come riescono a far divertire gli utenti, con le loro abilità insolite.

I loro amici umani, sul loro account, hanno scritto: “La parte migliore di essere un cane da terapia è vedere i volti dei bambini illuminarsi di gioia, quando entriamo nelle loro stanze dell’ospedale.

Online o di persona il nostro obiettivo nella vita è quello di diffondere amore e gioia.” Entrambe le cagnoline, nel giro di pochi mesi, sono diventate delle vere e proprie star sui social.

Infatti il loro account Instagram ha circa 250 mila follower, che ogni giorno amano guardare le loro avventure, ma soprattutto l’abilità di Coco nel mettersi in posa su due zampe, per fare una fotografia.

Lo scopo di queste cucciole, non è solo quello di amare e far sorridere i loro amici umani, ma è quello di diffondere la gioia per chi ne ha più bisogno. Fate conoscere anche ai vostri amici Coco e Cici, condividete!