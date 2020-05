Cane aspetta per tre mesi, fuori l’ospedale, il suo proprietario morto di Coronavirus Il suo proprietario muore di Coronavirus: cane rimane per tre mesi ad aspettarlo fuori l'ospedale

La storia arriva da Wuhan, dove un cane di circa 7 anni, chiamato Xiao Bao, che tradotto significa Piccolo Tesoro, è rimasto ad aspettare fuori l’ospedale il suo padrone morto, dopo essere stato ricoverato a causa del Coronavirus. La sua storia ha fatto presto il giro del mondo, diffondendosi sui social network, così come le sue immagini, che hanno lasciato un grande insegnamento!

Purtroppo il suo papà umano, un signore molto anziano, non ce l’ha fatto e dopo 5 giorni di ricovero, è morto. La vicenda è accaduta nel mese di febbraio e nonostante in molti abbiano tentato di fargli capire che doveva andare via, il cane fedele si è rifiutato di spostarsi da quell’ospedale.

È rimasto lì per 3 mesi, inconsapevole del fatto che il suo papà fosse morto. In molti hanno provato a conquistare la sua fiducia e alla fine, c’è riuscita soltanto un’impiegata che lavora all’interno del supermercato dell’ospedale, una donna di nome Wu Cuifen.

Colpita dalla sua fedeltà e purtroppo spinta dalle lamentele degli altri pazienti, poiché il cane spesso s.i intrufola all’interno della struttura sanitaria, la donna ha chiamato un’associazione del posto, la Wuhan Small Animal Protection Association.

I volontari, grazie alla loro esperienza, sono riusciti a prendere Xiao Bao e a fornirgli tutte le cure di cui aveva bisogno.

È stato sterilizzato e ogni giorno i volontari gli dimostrano di non essere solo, gli dimostrano amore e fanno in modo che abbia tutto ciò di cui ha bisogno.

Stanno cercando di capire il suo stato psicologico e quando il dolore sarà quasi superato e lo riterranno pronto, cercheranno di trovargli una famiglia, disposta a prendersi cura di lui e a curare le ferite del dolore della perdita della persona che più amava nella vita.

Un’altra storia che ci dimostra quanto grande sia la fedeltà dei nostri amici a quattro zampe e che dimostra a tutti coloro che ancora credono che sono solo animali, che sono in grado di provare sentimenti esattamente come un essere umano!