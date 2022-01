Questa è la straziante storia di un povero cane che ha perso la persona più importante della sua vita. Siamo alla Playa Martina, una zona sabbiosa del comune di Solidaridad (Messico). Un uomo, in compagnia del suo fedele amico a quattro zampe, ha deciso di trascorrere un po’ di tempo nell’assoluto relax. Una volta sistematosi sulla spiaggia, ha deciso di fare un bagno.

Purtroppo il mare ha deciso di tradirlo, le forti onde lo hanno trascinato al largo e alla fine è morto annegato.

Il povero cane è rimasto ad aspettarlo a riva. Non si è più mosso da quel punto, in attesa che il suo amato papà tornasse da lui.

Le immagini pubblicate dalle autorità hanno commosso l’intero mondo del web. Purtroppo gli agenti hanno spiegato di non potersi prendere cura dell’animale e hanno chiesto aiuto sui social network, affinché condividendo le sue foto, si riuscisse a contattare un parente dell’uomo o una famiglia disposta a prendersi cura del cucciolone.

Le immagini si sono diffuse ovunque e sono già tantissime le richieste di adozione arrivate alle forze dell’ordine.

Bisognerà soltanto valutare ogni situazione, al fine di trovare la famiglia perfetta per un cane con il cuore spezzato.

Ha visto il suo papà entrare in mare davanti ai suoi occhi e non lo ha più visto uscire. Lo ha aspettato per non si sa quanto tempo e alla fine ha visto il suo corpo senza vita portato via da un gruppo di sconosciuti.

Questo cane ha bisogno di persone pazienti, disposte a lavorare con lui affinché le sue ferite guariscano.

La fedeltà e l’amore di un cane nei confronti del proprio umano non hanno alcun limite. Se le autorità non fossero intervenute, quel cucciolo sarebbe rimasto lì rinunciando a mangiare e alla fine si sarebbe lasciato andare e sarebbe morto di tristezza.