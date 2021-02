Un episodio che ha dell’incredibile è avvenuto poco tempo fa. Una donna è stata costretta a gettarsi nella piscina ghiacciata, per salvare la vita del suo cane Sid. Era in grave pericolo e se non fosse intervenuta, avrebbe sicuramente perso la vita. Il tutto per fortuna si è concluso nel migliore dei modi.

CREDIT: 10NEWS

La maggior parte degli amici umani, quando vedono i loro animali in difficoltà, fanno il possibile per cercare di aiutarli. Loro desiderano solo vederli felici e circondati di amore.

Tutto è avvenuto in una giornata come le altre per Jennie Tatum. Era nella sua abitazione e fino a quel momento non era accaduto nulla di insolito. Era in impegnata nelle solite faccende domestiche.

Ad un certo punto, ha deciso di portare i suoi due cani, Sid ed Olaf, a giocare nel giardino. Lo faceva sempre e non era mai accaduto nulla di strano. Anzi i cuccioli stavano giocando con la neve e si stavano divertendo.

CREDIT: 10NEWS

All’improvviso, proprio mentre stavano correndo sul ghiaccio, il piccolo Sid è caduto nella piscina completamente ghiacciata. Era in grave pericolo, viste le basse temperature dell’acqua ed anche perché non riusciva a rimanere a galla.

La sua amica umana sin da subito ha capito che doveva fare qualcosa per aiutarlo. Infatti, si è tuffata tempestivamente per salvarlo. Lo ha preso tra le sue braccia e lo ha tirato fuori dalla vasca, nel giro di pochi istanti.

Le condizioni di Sid dopo il grave incidente

CREDIT: 10NEWS

A causa di quel terribile episodio, il cagnolino era in condizioni disperate. Era congelato ed aveva il terrore negli occhi. Faceva anche molta fatica a respirare. Per questo Jennie ha avvisato in fretta il suo veterinario.

La donna grazie ad un suo vicino di casa con un furgone, ha portato il cucciolo nella clinica. Sid aveva bisogno di cure e trattamenti per tornare a stare bene, ma per fortuna non sembrava essere in pericolo di vita. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

La clip di Jennie è diventata presto virale sui social ed in molti le hanno fatto i complimenti per il suo gesto eroico.