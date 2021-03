Vigili del Fuoco e agenti di polizia intervengono per salvare un cane caduto in un pozzo

La vicenda arriva dalla Spagna, precisamente da Cabezo Rajao. I Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia locale, hanno salvato un povero cane caduto in un profondo pozzo. L’animale è precipitato per trenta metri, mentre vagava per le campagne del posto.

Credit: Policía Local de La Unión – Facebook

Fortunatamente, qualcuno ha lanciato l’allarme ai soccorritori, che si sono precipitati sul posto in breve tempo. Il video del salvataggio si è diffuso in tutto il mondo, dopo la pubblicazione sulla pagina Facebook della Policía Local de La Unión.

Migliaia gli utenti che lo hanno condiviso sui propri profili e che si sono complimentati con questi eroi per il tempestivo e meraviglioso salvataggio. Dalle immagini, è possibile notare la profondità del pozzo e la pericolosità della situazione. Ecco il video:

Hanno calato per il pozzo una specie di cassa, legata ai lati con una resistente corda. Non appena il cucciolo è salito all’interno, tutti insieme hanno issato, unendo le forze e, alla fine, sono riusciti a riportarlo in superficie.

Credit: Policía Local de La Unión – Facebook

Dopo l’eroico salvataggio, gli stessi soccorritori si sono dati le pacche sulle spalle ed hanno esultato felici.

Per tutta l’operazione, il cagnolino è rimasto fermo e calmo, come se sapesse che lo stavano salvando. Si è seduto nella cassa rossa ed è rimasto immobile, senza spaventarsi e senza rischiare di cadere di sotto.

Credit: Policía Local de La Unión – Facebook

Fortunatamente, tutto si è concluso nel migliore dei modi! Qualcuno ha notato il cagnolino in fondo a quel pozzo. Adesso è salvo ed è potuto tornare tra le braccia della sua amorevole famiglia. Senza l’intervento di questi eroi, probabilmente sarebbe ancora lì, a morire di fame e di sete.

Il video ha fatto il giro dei social network in pochissime ore. Salvataggi come questi meritano di essere visti in tutto il mondo! Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato insieme per salvare questo cucciolo!