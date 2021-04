Un uomo sta guidando lungo la strada di ritorno verso casa, quando un cane balza improvvisamente davanti al suo veicolo. Istintivamente, il conducente preme il pedale del freno, riuscendo ad evitare l’impatto con l’animale.

Credit: Rumble

A quel punto, il randagio comincia a girare intorno al mezzo abbaiando in modo ripetuto. L’uomo è confuso e non riesce a capire il perché di quel comportamento. Sembra quasi volergli dire qualcosa.

Dopo diversi minuti, riesce a liberarsi di lui e si prepara per riprendere il suo viaggio. Durante il tragitto però continua a pensare a quel cane che girava intorno alla sua macchina e che cercava di dirgli qualcosa continuando ad abbaiare. Proprio mentre si pone degli interrogativi, rimane coinvolto in un incidente. Una macchina non si ferma ad un incrocio e lo travolge completamente.

Credit: Rumble

In quel momento, l’uomo pensa che il cucciolo abbia voluto avvertirlo e trattenerlo, per proteggerlo da ciò che stava per capitargli. Per questo, ha voluto diffondere la vicenda sul web.

In molti la pensano esattamente come lui, il cane percepisce il pericolo e voleva fermarlo per evitare l’incidente. Il destino lo aveva messo sul suo cammino e lui avrebbe dovuto ascoltarlo.

Ma altri hanno riso davanti all’ipotesi dell’uomo e di tutti coloro che lo sostengono. Un cane non prevede le cose, semmai trattenendolo non gli ha evitato l’incidente. Perché se avesse proseguito senza perdere tempo, forse non sarebbe passato contemporaneamente con quella vettura.

Credit: Rumble

Il video del cane e dell’incidente

L’uomo ha ripreso la scena in un video, che hai poi pubblicato sui social network. Guardando le immagini, sembra proprio che il cagnolino voglia fargli cambiare direzione. Eccolo qui:

Una volta libero, l’uomo inizia ad accelerare finché non attraversa l’incrocio e viene travolto da un’altra macchina. Voi cosa pensate della vicenda? Qual è la vostra opinione?