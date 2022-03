La clip bellissima del cane che trascina una sedia per stare vicino al suo amico umano che stava lavorando

Un bellissimo video è stato pubblicato sui social solo pochi giorni fa. Il protagonista è un cane dolcissimo che per stare vicino al suo amico umano, che stava lavorando al computer, trascina una sedia e si siede al suo fianco. Vederlo è stato davvero emozionante.

CREDIT: YOUTUBE

Quando si dice che gli animali domestici sono i migliori amici dell’uomo, è una realtà. Questa vicenda ovviamente, ne è la dimostrazione.

Nella clip pubblicata sui social, si può vedere l’uomo che è impegnato a lavorare al suo pc, nella sua scrivania. Era concentrato e non poteva proprio guardare il piccolo che gironzolava al suo fianco.

Il cane in realtà voleva solo ricevere un po’ di affetto e la telecamera di sicurezza, è riuscita ad immortalare tutta la scena.

CREDIT: YOUTUBE

Il signore era seduto ed aveva notato il piccolo a quattro zampe che camminava lì intorno. In un primo momento si è seduto al suo fianco, a terra e l’uomo per cercare di accontentarlo, gli ha fatto una carezza sulla testa.

Tuttavia, il cucciolo non era proprio soddisfatto di quella dimostrazione di affetto. Così ha deciso di sparire per qualche secondo dal filmato, ma per fare qualcosa di incredibile.

Il video del cane che prende una sedia per stare vicino al suo amico umano

CREDIT: YOUTUBE

Quando il cucciolo appare di nuovo nel video, stava trascinando una sedia. L’uomo lo ha guardato per tutto il tempo, ma inizialmente non riusciva a capire quali fossero le sue intenzioni.

Alla fine il piccolo a quattro zampe, riesce a salire su quella sedia e a sedersi vicino al suo amico umano. Il suo scopo era quello di non lasciarlo da solo mentre stava lavorando. Ecco il video di ciò che è accaduto di seguito:

In tanti sono rimasti a bocca aperta nel vedere la dolcezza di questo cucciolo, che sperava solo di mostrare il suo amore all’uomo. Vederlo è stato bellissimo ed emozionante. Infatti come volevasi dimostrare, la clip è diventata virale.