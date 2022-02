Da tanto tempo sua moglie desiderava avere un cucciolo come nuovo membro della famiglia, ma spesso l’uomo era in disaccordo sulla questione. Così, alla fine, la donna ha rinunciato all’idea.

Credit: Jim Jones – YouTube

Per Natale, il marito ha deciso di farle una sorpresa. Sapeva che ormai, dopo le ripetute litigate, non se lo aspettava affatto.

Ha aspettato che arrivasse il giorno di festa, per farle quello che è stato il regalo più bello di tutta la sua vita. Ha adottato un dolce cucciolo e lo ha messo dentro una scatola regalo.

Nei giorni precedenti ha cercato di non farsi scoprire da sua moglie, nascondendo ogni minima traccia di ciò che stava facendo.

Il cucciolo e la sorpresa speciale

Arrivato il momento di darle il regalo, il marito amorevole decide di riprendere in un video la reazione della sua mogliettina e di pubblicare poi il filmato sui social network. In pochissimi giorni, le immagini sono diventate virali ed hanno scaldato il cuore di tantissime persone.

Non appena la donna vede quel cucciolo dentro la scatola, inizia a piangere per la troppa gioia. Non riesce a credere che finalmente il suo sogno è realtà.

Le sue immagini si sono diffuse in tutto il mondo attraverso i social network e migliaia di persone hanno sorriso dinanzi a tanta dolcezza e si sono complimentate con il marito per il gesto fatto per sua moglie.

Forse lui non è un amante degli animali e non è molto d’accordo sull’avere un cane in casa, ma nel giro di una settimana amerà così tanto il nuovo amico a quattro zampe, che non potrà più immaginare la vita senza di lui!

Un cane porta gioia e amore nella vita di ogni famiglia e vedere questi video, in mezzo alle tante storie di maltrattamenti e abbandoni, ci fa sorridere il cuore.