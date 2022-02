Mako è un maschio di labrador di circa 10 anni, che è sempre stato molto dolce con tutti. Pochi giorni fa, la sua famiglia umana ha pubblicato sul web una clip davvero esilarante, in cui si può vedere il cucciolo che si agita nel vedere il corriere fuori casa.

CREDIT: YOUTUBE

Il piccolo Mako è stato adottato dalla sua famiglia quando aveva solamente pochi mesi di vita. Sin da subito ha voluto mostrare a tutti la sua personalità allegra e vivace.

Ora sono passati 10 lunghi anni ed i suoi amici umani sono ancora molto legati a lui. Amano vederlo felice e soprattutto vogliono vederlo stare bene. Tuttavia, il cucciolo già da diverso tempo ha mostrato una sua simpatia nei confronti di un corriere.

La donna si è presto resa conto che l’uomo pur di conquistarlo, ogni volta che andava nella sua abitazione, portava con sé un osso per regalarlo al cane. Da quel momento i due sono diventati molto amici.

La sua famiglia un giorno ha deciso di riprendere tutta la scena, ma non credevano che sarebbe diventata virale. Mako è diventato famoso sul web proprio per il comportamento che mostra quando vede arrivare il furgone del corriere.

La clip virale di Mako e del suo amico

Nel filmato pubblicato sui social si può vedere il cane che in un primo momento è all’interno della sua abitazione. Tuttavia, ad un certo punto inizia ad agitarsi perché è riuscito a sentire distintamente il rumore ed il clacson di un furgone.

Proprio per questo decide di uscire e non appena vede l’uomo fuori casa, inizia a scodinzolare per la felicità e a correre verso di lui. Ecco il video di ciò che è successo di seguito:

Anche il corriere è al settimo cielo nel vedere il cucciolo. Infatti prima di scendere dal veicolo, gli regala l’osso che tanto desiderava. Vedere questa scena ha stupito migliaia di persone.