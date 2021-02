Cane cieco dalla nascita, trova la sua guida in un nuovo amico speciale

Amos è un cagnolino di razza Staffordshire dall’animo gentile, ma che purtroppo soffre di una grave disabilità. Infatti, il cucciolo è nato completamente cieco. Una condizione che non lo ha mai fatto vivere al massimo e che non ha mai convinto nessuna famiglia ad adottarlo.

Credit: jessyyandthewonderdogs – Instahgram

Tutto è cambiato quando nel rifugio di animali della città, è arrivata una nuova volontaria, una donna di nome Jess Martin. Per lei, il primo incontro con quello sfortunato ma dolcissimo cucciolo, ha segnato un vero e proprio amore a prima vista.

Inizialmente, la donna si era offerta di portarlo a casa soltanto per un periodo. Ma né lei, né Amos, potevano ancora immaginare che sarebbe diventato un amore destinato a durare molto più a lungo.

Dopo aver firmato tutte le carte, per Jess rimaneva una sola preoccupazione. Ossia vedere come avrebbe reagito Toby, il cagnolino che viveva con lei ormai da molti anni, alla vista di un nuovo ingombrante arrivato.

Il rapporto tra Toby e Amos

Non vedendo assolutamente nulla, cambiare da un giorno all’altro casa, per Amos non è stato affatto un lavoro semplice. Quando camminava sbatteva continuamente contro i muri. Anche il semplice cercare la sua ciotola d’acqua, diventava per lui un’impresa molto ardua.

Ad aiutarlo ad ambientarsi, dopo qualche giorno di conoscenza reciproca, ci ha pensato proprio colui che Jess pensava potesse causare qualche problema, il piccolo Toby.

Toby, quando vedeva il suo nuovo amico a quattro zampe arrancare per raggiungere la sua ciotola, lo letteralmente spingeva verso la direzione giusta. Gli dava un colpetto sulle zampe e, automaticamente, il cane capiva la direzione da prendere.

Credit: jessyyandthewonderdogs – Instahgram

Più è passato il tempo, più il loro rapporto è cresciuto, al punto da convincere Jess ad intraprendere delle avventure anche fuori da casa.

Amos, tuttora, ha molte difficoltà a muoversi nel mondo esterno. I rumori delle auto o i versi degli altri cani sconosciuti lo spaventano e lo destabilizzano. In più, dopo qualche passo si stanca e ha bisogno di stendersi un po’ per riposare.

Credit: jessyyandthewonderdogs – Instahgram

Toby, quando vede il suo amico peloso in queste condizioni, si stende affianco a lui e aspetta finché non è pronto per ripartire.

Un’amicizia inaspettata che ha coinvolto due cuccioli che ormai sono diventati davvero inseparabili e indispensabili l’uno per l’altro.