Cane con la mascherina in un supermercato, un cliente cerca il direttore: "Non è igienico "

La Pandemia ha sconvolto la vita delle persone, le abitudini e i rapporti sociali. Ma ha cambiato anche la vita dei nostri amici a quattro zampe. La particolare vicenda, che sta facendo molto discutere sul web, è accaduta pochi giorni fa, in un supermercato di Belluno. Un cliente è entrato nel negozio con un cane con indosso la mascherina e seduto nel carrello.

Un’immagine che ha urtato gli altri clienti, in particolare uno, che ha richiesto l’intervento del direttore del supermercato. L’uomo nonostante fosse un amante degli animali, si è indignato nel vedere un cane dove andrebbe invece la spesa di tutte le famiglie del posto. Una cosa a suo dire anti-igienica. Non solo, il cucciolo indossava una mascherina chirurgica anti-contagio, proprio come tutte le persone all’interno del negozio.

Raccontando la vicenda, il cittadino ha voluto sottolineare il fatto che gli animali vanno amati e considerati come membri e propri della famiglia, ma secondo la sua opinione, non vanno “umanizzati”. Cioè non vanno trattati come persone, perché rimangono comunque degli animali.

Credit: pixabay.com

Cane con la mascherina: polemica sul web

La vicenda, come potrete immaginare, ha scatenato tra gli utenti del web opinioni contrastanti. Sollevando una vera e propria polemica.

Il direttore del negozio non era però presente in quel momento e, alla fine, ognuno ha continuato a fare la propria spesa, senza discussioni.

Credit: pixabay.com

Non si può mettere un cane nel carrello della spesa. Io amo gli animali, ma non trovo giusto trattarli come persone. In più quella bestiola aveva addosso anche una mascherina, mi sembra davvero un’assurdità. Era la prima volta che mi capitava di assistere ad una scena simile.

Insomma, un cliente è entrato nel supermercato con il cane nel carrello, che indossava una mascherina come se fosse la cosa più normale del mondo. Mentre, per un altro cliente, quella era una scena davvero surreale.