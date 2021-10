David era uscito in bicicletta con i suoi amici, quando ha notato un povero cane con la testa incastrata in una bottiglia di plastica

Questa è la storia di un povero cane con la testa incastrata in una bottiglia. Tutto è iniziato quando, un giorno, un uomo di nome David Velázquez è uscito in bicicletta con i suoi amici per trascorrere una giornata all’insegna della spensieratezza. Qualcosa però, ha interrotto il suo cammino.

Credit: INSTAGRAM/PODIUMTB

Lungo il tragitto, l’attenzione dell’uomo è stata catturata da uno strano animale. David si è subito fermato, per cercare di capire di cosa si trattasse ed è stato allora che si è reso conto di avere davanti un povero cane con la testa incastrata in una bottiglia.

All’inizio non capivamo cosa stesse succedendo, perché stava piangendo e si dirigeva verso di noi. Sembrava implorare il nostro aiuto. Quella scena mi ha spezzato il cuore. Come potevamo rimanere indifferenti e continuare la nostra gita? Ci siamo guardati tutti in faccia e abbiamo capito di dover intervenire all’istante.

Credit: pixabay.com

Dopo aver parcheggiato le loro biciclette, David e i suoi amici hanno aspettato che fosse il cane ad avvicinarsi con cautela. Non volevano spaventarlo. Arrivato il momento giusto, uno degli uomini e sua figlia hanno cercato di liberare il cucciolo da quella sua piccola ed infernale prigione.

Il cane con la testa incastrata finalmente libero

Dopo pochi minuti, l’animale era finalmente libero e tutti i presenti hanno iniziato a sorridere e a coccolarlo. Nessuno sa da quanto tempo si trovasse in quelle condizioni, impossibilitato a mangiare e bere, ma ciò che più contava era che adesso non avrebbe più dovuto preoccuparsi di quella bottiglia di plastica.

Credit: INSTAGRAM/PODIUMTB

Le immagini del salvataggio hanno fatto il giro del mondo e il gruppo di ciclisti ha ricevuto ringraziamenti ed apprezzamenti da parte di migliaia di persone. È sempre bello vedere che al mondo ci sono ancora persone così buone, disposte ad intervenire in soccorso degli animali bisognosi. Pensate a cosa sarebbe successo se quel giorno David e i suoi amici fossero rimasti indifferenti alla vista di quel cane con la testa incastrata e avessero continuato la loro gita.