Questa storia arriva da Los Angeles e ha avuto un lieto fine grazie all’incredibile lavoro dei volontari dell’associazione Hope For Paws. Un cane e un coniglio sono stati abbandonati insieme. Costretti a vivere per strada spaventati, senza sapere come procurarsi del cibo per arrivare al giorno successivo. Avevano una sola cosa che gli dava forza, il supporto reciproco.

Credit: Hope For Paws

Fortunatamente, qualcuno ha lanciato l’allarme ai volontari del posto, che in breve tempo si sono recati sul luogo per valutare la situazione. Erano entrambi animali domestici, appartenenti alla stessa famiglia. Una famiglia che un giorno ha deciso di non volerli più e li ha gettati per strada, come fossero oggetti ormai troppo vecchi.

Mary Chatman è riuscita a catturare il cane prima che arrivassero i soccorritori, ma prendere il coniglio si è rivelato essere estremamente più complicato. C’erano diversi posti dove poteva scappare e nascondersi. Alla fine, la volontaria ha deciso di escogitare un piano per attirarlo in modo molto dolce. C’è voluta tanta pazienza, ma è riuscita nel suo intento. Non appena l’ha preso in braccio, ha deciso di chiamarlo Bunchik.

Cane e coniglio, entrambi al sicuro

Cane e coniglio erano finalmente al sicuro, così i ragazzi si sono diretti verso la clinica veterinaria più vicina.

Fortunatamente, nonostante il crudele gesto della loro famiglia, entrambi erano in buone condizioni di salute. L’associazione è riuscita a trovare subito una casa per il cane. Il coniglio invece è stato allevato per diversi giorni dai volontari ed è ancora in attesa di una casa amorevole.

Ancora una volta, una storia ci dimostra quanto importante sia il ruolo dei volontari per i nostri amici a quattro zampe. Se questi ragazzi meravigliosi non fossero intervenuti, quel cane e quel coniglio probabilmente sarebbero morti dopo pochi giorni. Quindi, un immenso grazie.