Cane eroe attacca un ladro per salvare la sua proprietaria: il video si diffonde ovunque

La vicenda arriva da Tlalpan, Messico, ma in poche ore si è diffusa in ogni parte del web. Un cane eroe ha salvato la sua mamma umana da un malintenzionato.

La proprietaria stava pulendo la strada fuori la sua abitazione. Proprio mentre passava la scopa, un uomo con un cappuccio in testa, si è avvicinato ed ha iniziato ad aggredirla con un coltello. La donna, impaurita, ha cercato di difendersi e di fuggire, senza riuscirci. Tutto sembrava finire nel peggiore dei modi, finché non è intervenuto un eroe a quattro zampe. Il cane della donna si è reso conto dell’imminente pericolo e si è avventato contro il “delinquente”, mordendolo ad una gamba.

Per il dolore e per la paura di essere preso, il ladro è scappato via e ha lasciato stare la donna. Una vicina, che si era resa conto di ciò che stava accadendo in strada, ha provato ad inseguirlo, ma poi si è dovuta rassegnare.

Il video del cane eroe

Le telecamere della zona hanno ripreso l’intera scena. Il video è stato pubblicato sul web e nel giro di poche ore, si è diffuso in ogni parte del mondo. Migliaia di persone hanno acclamato il cane eroe, pronto a dare la sua stessa vita, pur di salvare la sua adorata mamma.

E grazie alle immagini, le autorità hanno rintracciato l’aggressore e lo hanno arrestato: Bernardo Sánchez, 22 anni. Voleva estorcere denaro alla donna. Pretendeva da lei ben 200mila pesos e dopo il suo rifiuto, voleva punirla togliendole la vita. Ma il malintenzionato non aveva la minima idea che avesse un angelo custode pronto a proteggerla. E proprio grazie a questo cane eroe, non farà più del male a nessuno e pagherà per le sue azioni!

Ancora una volta, un episodio che ci dimostra l’importanza di un amico a quattro zampe nelle nostre vite.