Da quando ha scoperto di essere malata, la migliore medicina di Mia non è a forma di pillola, ma ha quattro zampe e scodinzola

L’ultimo anno che abbiamo vissuto, è stato particolarmente duro per tutti noi. Ma lo è stato ancor di più per la piccola Mia, una bimba di soli 8 anni che ha scoperto di essere affetta di una rara malattia del sangue. Da allora i medici si sono impegnati per trovare per lei la medicina più adatta. Ma quella che si è dimostrata essere la migliore cura, ha quattro zampe e si chiama Dougie.

Le analisi hanno evidenziato in Mia una forma di Anemia Aplastica. Questa patologia danneggia il midollo osseo di chi ne soffre. Il corpicino della piccola Mia, in pratica, non produce la giusta quantità di nuove cellule del sangue. Quelle cellule che servono sostanzialmente a combattere infezioni e ferite.

Soffrendo di tale patologia, per Mia potrebbe essere fatale anche una minima ferita o infezione che per gli altri è minore. I suoi genitori hanno avuto i primi segnali quando, dopo una partita di calcio, Mia ha riportato dei lividi che con il tempo invece di passare, peggioravano.

Ad oggi, le medicine sono l’unica cosa che tiene sotto controllo la malattia della bimba. Una soluzione definitiva a questo problema arriverebbe solo da un trapianto di midollo, che però è molto rischioso.

La zia di Mia, nel frattempo, ha trovato una soluzione alternativa che fa bene all’anima della sua adorata nipotina.

Dougie, la migliore medicina per Mia

Il programma 4E Kennels Healing Hearts si occupa di donare dei cuccioli da terapia a tutte le famiglie bisognose. Quando la donna ha saputo del meraviglioso lavoro che svolgono queste persone, gli ha scritto una lettera raccontando la storia della sua nipotina.

Dopo un attenta analisi della situazione la 4E Kennels ha deciso che un cane guida di nome Dougie era perfetto per la piccola Mia.

L’associazione si è anche occupata di addestrare il cucciolo. Corso di addestramento al quale partecipa con entusiasmo anche la piccola Mia.

La bimba e il suo nuovo amico a quattro zampe si stanno conoscendo sempre di più e sembrano già avere un legame speciale. La zia di Mia ha detto: