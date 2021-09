Oggi vogliamo raccontarvi una bellissima storia di fedeltà e amore, che ha come protagonisti un cane e il suo piccolo padroncino umano.

Abbiamo spesso sottolineato l’importanza per i bambini di crescere e vivere con un amico a quattro zampe. E anche se ormai conosciamo bene i motivi, ci sono momenti come quello condiviso in questo video, che rafforzano questo importante concetto. Perché non bisogna mai dimenticare che per un cane, noi come i nostri figli, diventiamo il centro del suo mondo e la sua ragione di vita.

Il filmato pubblicato sul web è diventato virale in pochi giorni. Un cane che aspetta pazientemente che il suo padroncino umano torni a casa dalla scuola.

Dopo un’intera estate trascorsa insieme a correre e giocare felici, è arrivato l’inizio della scuola. E anche se il primo giorno per un cucciolo può essere più difficile, ciò che conta è che alla fine si riunisca sempre con quella persona che tanto ama e che mai tradirà.

Il video del cane che aspetta il suo padroncino

Il filmato virale mostra il cucciolo seduto impaziente nel vialetto di casa. Non appena lo scuolabus si ferma davanti alla sua abitazione, inizia a scodinzolare e correre felice, perché sa che il suo migliore amico sta per scendere da quel grande mezzo di colore giallo.

Anche il bambino è eccitato di essere finalmente tornato a casa e di aver trovato il suo amico peloso ad aspettarlo. I due si riempiono di feste a vicenda e poi si dirigono verso l’abitazione, per godersi la fine della giornata l’uno in compagnia dell’altro.

Non è difficile capire il perché queste immagini si siano diffuse in tutto il mondo e perché abbiano regalato un sorriso ad un numero incredibile di persone. Chiunque rivedrebbe questo filmato ancora ed ancora.

I benefici di un amico a quattro zampe nella vita di un bambino

Quando un bambino cresce insieme ad un animale riesce a vivere una vita meno stressante, più movimentata e lontana dalla tecnologia. La presenza di un cane può rappresentare un valore aggiunto nell’educazione di figli. Perché grazie alla presenza di un animale, il piccolo sarà in grado di comprendere e rispettare la diversità. Diventerà più responsabile ed imparerà anche a prendersi cura degli altri.

Non solo, il bambino imparerà anche a proiettare sul proprio amico peloso le ansie e le paure e ad avere così una maggiore stabilità emotiva durante la crescita.

